El Racing comienza a preparar el partido ante Osasuna

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Santander, 14 oct (EFE).- El Racing de Santander ha comenzado este miércoles su preparación para el partido ante Osasuna con todos los jugadores disponibles, a excepción del portero sueco Simon Eriksson, que sigue sin completar todo el trabajo con el grupo.

El entrenamiento completado en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu y ha consistido en trabajo táctico, situaciones de partido y partidos condicionados a las órdenes de José Alberto López.

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Asimismo, los guardametas que han participado en el entrenamiento han hecho tareas específicas con el preparador de porteros, Pedro Dorronsoro.

Al acabar el trabajo táctico con José Alberto, los jugadores de campo se han dividido en equipos de cinco jugadores para hacer una serie de partidos reducidos, con Julen Agirrezabala y Laro Gómez en las porterías.

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Simon Eriksson sigue recuperándose de una tendinopatía en el hombro derecho, por lo que ha hecho gran parte del trabajo con el grupo, aunque se ha retirado antes del fin de la sesión.

Con sus compañeros ya en los vestuarios, los futbolistas que no contaron con minutos en el encuentro ante el Valencia CF han realizado trabajo físico para finalizar el trabajo en las instalaciones. EFE

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aas/fb/apa

(foto)