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El PP cree "bochornoso" el desahucio de Las Palmas y culpa a Darias de llegar "tarde"

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Las Palmas de Gran Canaria, 14 oct (EFE).- El PP de Las Palmas de Gran Canaria ha calificado de "bochornoso" el desahucio de una madre con dos niños de una vivienda en el barrio de Pedro Hidalgo y ha culpado al equipo de gobierno de Carolina Darias (PSOE) en el Ayuntamiento de la ciudad de haber "llegado tarde".

Una mujer con dos hijos fue expulsada este martes por orden judicial de su vivienda en la calle Hoya del Rosario por impago del alquiler, a pesar de que los servicios sociales del Ayuntamiento de la ciudad habían emitido esa misma mañana un informe de vulnerabilidad que le hubiera abierto la posibilidad de un aplazamiento, en virtud del nuevo decreto ley sobre vivienda.

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En un comunicado, la portavoz popular, Jimena Delgado, tilda de "inconcebible" que el Ayuntamiento emitiera el informe de vulnerabilidad apenas unas horas antes de que se ejecutara el desahucio, cuando, según ha denunciado la plataforma Derecho al Techo, la familia había solicitado este documento hasta en dos ocasiones con anterioridad.

"¿De qué sirve reconocer que una madre y sus dos hijos se encuentran en situación de vulnerabilidad cuando ya se está ejecutando su desahucio? ¿Dónde estuvieron los servicios sociales municipales durante todo este tiempo?", se pregunta.

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La concejal de la oposición recuerda que la familia ya había afrontado un intento de desahucio durante el verano, por lo que considera que existió tiempo suficiente para estudiar su situación y actuar de manera coordinada con las administraciones competentes.

"No estamos hablando de una situación que apareció ayer. Carolina Darias vuelve a llegar tarde y, en esta ocasión, las consecuencias de esa falta de anticipación las han sufrido una madre y sus dos hijos", opina.

En este sentido, Delgado exige al gobierno municipal que aclare cuándo tuvo conocimiento de la situación de esta familia, cuándo se solicitó por primera vez el informe de vulnerabilidad, por qué no se emitió hasta el mismo día del lanzamiento y qué actuaciones había puesto en marcha para tratar de ofrecer una alternativa habitacional.

"Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es limitarse, una vez ejecutado el desahucio, a decir que no comparte la decisión judicial. Las resoluciones judiciales deben respetarse, pero eso no exime a las administraciones de su responsabilidad de actuar con antelación, atender a las personas vulnerables y buscar soluciones antes de que estas situaciones lleguen al límite", argumenta Jimena Delgado.

Asimismo, la portavoz del PP defiende que tampoco puede trasladarse al propietario particular la responsabilidad de resolver una situación de emergencia social que corresponde atender a las administraciones públicas.

"No puede ser que la política social termine recayendo sobre un propietario que también tiene derechos. Para eso están las administraciones: para disponer de recursos, ofrecer alternativas y proteger a las personas vulnerables sin enfrentar a propietarios e inquilinos", añade.

A su juicio, lo ocurrido en el barrio de Pedro Hidalgo "vuelve a evidenciar la enorme distancia entre los anuncios del PSOE en materia de vivienda y la realidad que viven muchas familias". EFE

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