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El infierno rumano espera a un Barça que puede sellar el pase a la 'Main Round'

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Barcelona, 14 oct (EFE).- El Barça, vigente campeón de Europa, afronta este jueves (18:45 CET, 6.45 GMT) su primera oportunidad para certificar el pase a la ronda principal de la Liga de Campeones en la exigente pista del Dinamo de Bucarest, arropado por 5.000 aficionados que prometen convertir la Sala Polivalenta Ioan Kunst en una auténtica caldera.

El conjunto dirigido por Carlos Ortega se ha ganado este escenario tras firmar un pleno de victorias en las tres primeras jornadas, ante el Aarhus (39-28), el Montpellier (27-28) y el propio Dinamo (34-27), al que derrotó el pasado jueves en el Palau Blaugrana.

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Para doblegar al conjunto rumano, el Barça tuvo que emplearse a fondo en un encuentro que empezó a decantarse tras la roja directa al pivote Victor Iturriza después del descanso y que terminó de encarrilar con las intervenciones de Sergey Hernández (19 paradas), reivindicándose tras su discreta actuación en la final del Mundial de Clubes.

Una semana después, el formato de ida y vuelta de esta primera fase vuelve a enfrentar a ambos equipos, aunque con un panorama clasificatorio más favorable para los azulgranas.

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La sorprendente derrota del Montpellier ante el Aarhus (36-32), unida al triunfo barcelonista, despeja el camino: una victoria en Bucarest garantizaría al Barça el billete para la 'Main Round' a falta de dos jornadas para el final de esta novedosa fase.

"La conclusión a la que llego ahora mismo es que todos los partidos son importantes, y quizá ese sea precisamente el objetivo que se persigue. Cuando había dos grupos de ocho equipos, al llegar a la décima jornada podía haber partidos con poca trascendencia. En cambio, con este formato, es posible que todos los encuentros tengan importancia", ha señalado Ortega tras el último entrenamiento antes de viajar a tierras rumanas.

Sellar cuanto antes la clasificación es el objetivo del vigente campeón continental, que, tras encajar la derrota en la final mundialista que puso fin a una racha de 65 victorias consecutivas, afronta una prueba de máxima exigencia en territorio rumano. Allí le espera una afición que convierte cada compromiso europeo del Dinamo en un desafío tanto ambiental como deportivo.

"Lo que es indudable es que, para mí como entrenador y, supongo que para los jugadores con más motivo, jugar en un ambiente intenso, con mucha gente, siempre es positivo. En este caso, el ambiente será hostil, pero creo que los jugadores que tenemos cuentan con experiencia de sobra y ya han jugado en pabellones de este tipo", ha apuntado el técnico del conjunto azulgrana.

El conjunto local, sin embargo, no podrá contar con el veterano pivote portugués Victor Iturriza, sancionado con un partido por la Federación Europea de Balonmano (EHF) por conducta antideportiva grave tras su expulsión en el encuentro de ida disputado en el Palau Blaugrana.

Por su parte, Ortega tendrá a su disposición a toda la plantilla, incluido el guardameta islandés Viktor Hallgrímsson, ausente en el partido de ida por un proceso febril.

También viajará el pivote portugués Luis Frade, que ha pasado la semana afectado por un proceso vírico que le ha impedido entrenarse con normalidad. El luso completó este miércoles su primer entrenamiento con el grupo y, aunque "no está a pleno rendimiento", según ha reconocido el preparador malagueño, entrará en la convocatoria. EFE

avm/fa/apa

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