El hombre tiroteado en Almería es hermano de una condenada por asesinar a una niña en 2002

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Almería, 14 oct (EFE).- El varón muerto de varios disparos de arma de fuego en Almería, presuntamente efectuados a la salida de su puesto de trabajo, ha sido identificado como Antonio Santiago y es hermano de Juana Santiago, condenada a 23 años de cárcel por el asesinato, en 2002, de la niña de 7 años Montserrat Fajardo.

En declaraciones a los periodistas, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha confirmado la identidad de la víctima y ha lamentado el suceso, del que ha dicho que está en plena fase de investigación por parte de la Policía Nacional.

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Los agentes investigan la muert de este hombre, cuyo cadáver, con heridas de arma de fuego, ha sido hallado este miércoles en la vía pública junto a la planta de reciclaje de basuras Urbaser, en el Sector 20 de Almería.

Según la Comisaría de Almería, los hechos han tenido lugar en torno a las 5:30 horas, cuando un ciudadano ha contactado con las autoridades tras escuchar varias detonaciones y observar a un hombre muerto en la calle.

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Prácticamente al mismo tiempo, un segundo ciudadano se ha puesto en contacto con la Policía para manifestar que había sido encañonado por una persona que posteriormente ha huido del lugar.

El subdelegado del Gobierno ha pedido ser muy cautelosos y mantener la máxima discreción sobre el caso, y al ser preguntado sobre si el móvil del homicidio podría apuntar a un ajuste de cuentas ha explicado que es "muy aventurado" señalar en esta fase inicial cuál ha sido la motivación de este "lamentable suceso".

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Ha señalado que "no hay ninguna persona detenida en este momento" por esta muerte, que el autor o autores de los disparos mortales continúan huidos y que los investigadores desarrollan sus pesquisas con el objetivo de esclarecer el crimen "a la mayor brevedad posible" y proceder a la detención de los responsables.

Preguntado por los periodistas si la hermana de Antonio Santiago habría salido de prisión hace un par de meses, Martín ha señalado: "Ese detalle no lo tengo", aunque fuentes judiciales han confirmado a EFE este extremo.

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El 17 de marzo de 2002, el cadáver de la niña Montserrat Fajardo, de 7 años, fue hallado de madrugada metido en una caja de cartón en una esquina cercana a la vivienda de Juana Santiago.

La autopsia reveló que los autores asestaron hasta 36 puñaladas a la menor y la rociaron con ácido, provocándole gravísimas heridas que afectaron a un 80 por ciento de su superficie corporal.

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En octubre de 2005, un jurado popular declaró culpables de un delito de asesinato con la agravante de ensañamiento a Juana Santiago y a sus tíos, el matrimonio compuesto por Engracia Santiago y Antonio Fernández.

Tras un juicio en el que testificaron numerosos policías, familiares y peritos psicólogos, los tres procesados fueron sentenciados a 23 años de cárcel cada uno.

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó las penas en mayo de 2006. La sentencia firme también obligó a los tres familiares condenados a indemnizar conjuntamente a los padres de la niña con la suma de 150.000 euros, así como a hacerse cargo del pago de las costas procesales. EFE

mma/fs/ros