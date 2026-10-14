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El Gobierno pide a la policía que investigue su actuación en la huelga en la Complutense

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Madrid, 14 oct (EFE).- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha solicitado una investigación urgente por parte de la propia Policía Nacional sobre la actuación policial que ha tenido lugar esta mañana en la Ciudad Universitaria y la adopción inmediata de las medidas que sean pertinentes.

"Esta mañana hemos visto imágenes muy duras que nos duelen a todos. Al igual que no se debe tolerar ninguna agresión a la Policía, la respuesta de ésta siempre debe ser proporcionada", ha dicho el delegado en declaraciones a RNE.

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Martín ha confirmado que esta mañana en el ámbito de la Ciudad Universitaria ha habido una actuación policial "puntual", en la que, según Delegación de Gobierno ha habido cinco personas detenidas y dos policía lesionados leves, además de algunos manifestantes heridos.

El delegado del Gobierno en Madrid ha defendido la profesionalidad de la Policía, si bien ha resaltado que "cuando las actuaciones no son proporcionadas, deben adoptarse medidas y debe haber consecuencias", garantizando que velará por ello desde su responsabilidad.

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"La Policía acudió a esa zona de la Ciudad Universitaria tras recibir varias llamadas que indicaban que había cortes en las calles y que había personas embozadas en una concentración", según Martín.

Ha detallado que "cuando ha llegado, la Policía ha dispuesto un cordón policial, los manifestantes han intentado rebasarlo y ha habido alguna agresión a los policías, que ha sido ha sido detonante de esa reacción, que debiera haber sido proporcionada".

Martín ha indicado que se va a investigar si efectivamente la respuesta ha sido la que correspondía o va a haber que adoptar alguna medida adicional, insistiendo en que las actuaciones policiales deben caracterizarse siempre por la proporcionalidad. EFE

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