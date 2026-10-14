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El Gobierno andaluz reclama al Ejecutivo que reponga el dispositivo policial 'Ocón-Sur'

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Sevilla, 14 oct (EFE).- El Gobierno andaluz ha instado formalmente este martes al Ejecutivo central a que vuelva a poner en marcha el dispositivo policial especializado 'Ocón-Sur' y la creación de órganos judiciales especializados en la lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada.

El Consejo de Gobierno, en su reunión semanal, ha acordado esta petición tras la solicitud planteada por la Fiscalía Especial Antidroga, la Fiscalía de Cádiz, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por lo que se reclama al Gobierno de España "que se haga de una vez y con urgencia", ha explicado la vicepresidenta tercera y portavoz del Gobierno, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo andaluz.

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"Hay motivos de sobra para reclamar el esfuerzo y el incremento de la seguridad en el Estrecho en la lucha contra el narcotráfico", ha advertido España, quien ha recordado que el pasado verano el presidente de la Junta, Juanma Moreno, escribió una carta al presidente del Gobierno haciendo referencia a este asunto.

Lo que hace este martes el Consejo de Gobierno andaluz es "una reclamación formal" para recuperar el dispositivo especializado de 'Ocón-Sur' y, sobre todo la creación de órganos judiciales especializados en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, según la vicepresidenta.

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En opinión de España, 'Ocón-Sur' es un sistema especializado que funcionó "muy bien" en su momento y que "de un plumazo" fue eliminado por el Gobierno central pese a la "inseguridad" en las costas.

"No somos conscientes de los problemas que se pueden derivar si se ancla en nuestra tierra el narcotráfico, y por lo tanto, que haya instancias judiciales que me luchen contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, yo creo que es de justicia que se pida", ha indicado. EFE

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