El gasóleo B baja a 1,541 euros/litro, pero sigue un 59 % más caro que antes de la guerra

Guardar

Madrid, 14 oct (EFE).- El precio medio ponderado del gasóleo B o agrícola se situaba en España este lunes, 12 de octubre, a 1,541 euros por litro, un precio que es un 59,68 % superior al registrado antes del inicio de la guerra en Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero.

Su precio ponderado el 12 de octubre era un 1,13 % inferior al registrado el lunes 5 de octubre (1,559 €/l).

PUBLICIDAD

Así se desprende del último informe semanal que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha difundido con los precios del gasóleo B, en el que la referencia inicial para el de uso agrícola es el valor registrado el 23 de febrero de 2026 (0,965 €/l).

El último precio registrado por el MAPA (12 de octubre, 1,541 €/l) oscila entre 1,675 €/l que de media se paga en las gasolineras convencionales y 1,507 €/l que alcanzaba en los surtidores de venta restringida que gestionan las cooperativas agrarias.

PUBLICIDAD

Por provincias, el precio más económico se encuentra en las gasolineras de las cooperativas agrarias de Álava (1,269 €/l) y el más alto, en las gasolineras convencionales de Baleares (1,864 €/l).

El gasóleo B de uso pesquero, esta vez sin impuestos, se vendía en los postes marítimos de media en la jornada del 12 de octubre a 1,298 €/l, lo que supone una subida semanal del 5,63 % y un valor un 86,22 % más alto que el de antes del inicio de la guerra en Irán (23 de febrero: 0,697 €/l).

PUBLICIDAD

Ese precio medio del pasado lunes oscilaba entre los 1,203 €/l que se pagaba en los postes marítimos de Tarragona y los 1,706 €/l de los de la provincia de Valencia.

PRECIO DEL GASÓLEO B EN COOPERATIVAS

(12 de octubre de 2026)

A Coruña

1,650

Lérida

1,496

Albacete

1,525

La Rioja

1,493

Alicante

1,523

Lugo

1,650

Álava

1,269

Madrid

1,560

Ávila

1,442

Málaga

1,522

Badajoz

1,514

Murcia

1,534

Barcelona

1,597

Navarra

1,556

Burgos

1,526

Salamanca

1,529

Cáceres

1,460

Sevilla

1,577

Cádiz

1,592

Soria

1,330

Castellón

1,655

Tarragona

1,530

Ciudad Real

1,526

Teruel

1,510

Córdoba

1,531

Toledo

1,513

Cuenca

1,535

Valencia

1,511

Granada

1,529

Valladolid

1,534

Guadalajara

1,585

Zaragoza

1,499

Huelva

1,475

Huesca

1,575

Jaén

1,535

-

PRECIO DEL GASÓLEO B EN GASOLINERAS CONVENCIONALES (12 de octubre de 2026)

A Coruña

1,767

León

1,695

Albacete

1,712

Lérida

1,630

Alicante

1,800

La Rioja

1,709

Almería

1,680

Lugo

1,835

Álava

1,631

Madrid

1,831

Asturias

1,776

Málaga

1,698

Ávila

1,748

Murcia

1,710

Badajoz

1,628

Navarra

1,653

Baleares

1,864

Orense

1,774

Barcelona

1,735

Palencia

1,639

Burgos

1,668

Pontevedra

1,745

Cáceres

1,678

Salamanca

1,705

Cádiz

1,741

Cantabria

1,744

Castellón

1,655

Segovia

1,680

Ciudad Real

1,652

Sevilla

1,708

Córdoba

1,690

Soria

1,739

Cuenca

1,592

Tarragona

1,653

Girona

1,788

Teruel

1,668

Granada

1,677

Toledo

1,652

Guadalajara

1,699

Valencia

1,648

Guipúzcoa

1,853

Valladolid

1,740

Huelva

1,713

Vizcaya

1,815

Huesca

1,662

Zamora

1,649

Jaén

1,721

Zaragoza

1,693

-

PRECIO DEL GASÓLEO B DE PESCA SIN IMPUESTOS

(12 de octubre de 2026)

A Coruña

1,247

Alicante

1,366

Almería

1,218

Asturias

1,294

Barcelona

1,271

Cádiz

1,305

Castellón

1,234

Girona

1,273

Guipúzcoa

1,259

Islas Baleares

1,328

Lugo

1,259

Málaga

1,290

Murcia

1,283

Pontevedra

1,311

Cantabria

1,262

Tarragona

1,203

Valencia

1,706

Vizcaya

1,256

Fuente: MAPA

EFEAGRO

aq/lrs/jlm