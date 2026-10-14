El gasóleo B baja a 1,541 euros/litro, pero sigue un 59 % más caro que antes de la guerra

Madrid, 14 oct (EFE).- El precio medio ponderado del gasóleo B o agrícola se situaba en España este lunes, 12 de octubre, a 1,541 euros por litro, un precio que es un 59,68 % superior al registrado antes del inicio de la guerra en Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero.
Su precio ponderado el 12 de octubre era un 1,13 % inferior al registrado el lunes 5 de octubre (1,559 €/l).
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Así se desprende del último informe semanal que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha difundido con los precios del gasóleo B, en el que la referencia inicial para el de uso agrícola es el valor registrado el 23 de febrero de 2026 (0,965 €/l).
El último precio registrado por el MAPA (12 de octubre, 1,541 €/l) oscila entre 1,675 €/l que de media se paga en las gasolineras convencionales y 1,507 €/l que alcanzaba en los surtidores de venta restringida que gestionan las cooperativas agrarias.
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Por provincias, el precio más económico se encuentra en las gasolineras de las cooperativas agrarias de Álava (1,269 €/l) y el más alto, en las gasolineras convencionales de Baleares (1,864 €/l).
El gasóleo B de uso pesquero, esta vez sin impuestos, se vendía en los postes marítimos de media en la jornada del 12 de octubre a 1,298 €/l, lo que supone una subida semanal del 5,63 % y un valor un 86,22 % más alto que el de antes del inicio de la guerra en Irán (23 de febrero: 0,697 €/l).
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Ese precio medio del pasado lunes oscilaba entre los 1,203 €/l que se pagaba en los postes marítimos de Tarragona y los 1,706 €/l de los de la provincia de Valencia.
PRECIO DEL GASÓLEO B EN COOPERATIVAS
(12 de octubre de 2026)
A Coruña
1,650
Lérida
1,496
Albacete
1,525
La Rioja
1,493
Alicante
1,523
Lugo
1,650
Álava
1,269
Madrid
1,560
Ávila
1,442
Málaga
1,522
Badajoz
1,514
Murcia
1,534
Barcelona
1,597
Navarra
1,556
Burgos
1,526
Salamanca
1,529
Cáceres
1,460
Sevilla
1,577
Cádiz
1,592
Soria
1,330
Castellón
1,655
Tarragona
1,530
Ciudad Real
1,526
Teruel
1,510
Córdoba
1,531
Toledo
1,513
Cuenca
1,535
Valencia
1,511
Granada
1,529
Valladolid
1,534
Guadalajara
1,585
Zaragoza
1,499
Huelva
1,475
Huesca
1,575
Jaén
1,535
-
PRECIO DEL GASÓLEO B EN GASOLINERAS CONVENCIONALES (12 de octubre de 2026)
A Coruña
1,767
León
1,695
Albacete
1,712
Lérida
1,630
Alicante
1,800
La Rioja
1,709
Almería
1,680
Lugo
1,835
Álava
1,631
Madrid
1,831
Asturias
1,776
Málaga
1,698
Ávila
1,748
Murcia
1,710
Badajoz
1,628
Navarra
1,653
Baleares
1,864
Orense
1,774
Barcelona
1,735
Palencia
1,639
Burgos
1,668
Pontevedra
1,745
Cáceres
1,678
Salamanca
1,705
Cádiz
1,741
Cantabria
1,744
Castellón
1,655
Segovia
1,680
Ciudad Real
1,652
Sevilla
1,708
Córdoba
1,690
Soria
1,739
Cuenca
1,592
Tarragona
1,653
Girona
1,788
Teruel
1,668
Granada
1,677
Toledo
1,652
Guadalajara
1,699
Valencia
1,648
Guipúzcoa
1,853
Valladolid
1,740
Huelva
1,713
Vizcaya
1,815
Huesca
1,662
Zamora
1,649
Jaén
1,721
Zaragoza
1,693
-
PRECIO DEL GASÓLEO B DE PESCA SIN IMPUESTOS
(12 de octubre de 2026)
A Coruña
1,247
Alicante
1,366
Almería
1,218
Asturias
1,294
Barcelona
1,271
Cádiz
1,305
Castellón
1,234
Girona
1,273
Guipúzcoa
1,259
Islas Baleares
1,328
Lugo
1,259
Málaga
1,290
Murcia
1,283
Pontevedra
1,311
Cantabria
1,262
Tarragona
1,203
Valencia
1,706
Vizcaya
1,256
Fuente: MAPA
EFEAGRO
aq/lrs/jlm
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