El Atlètic Barceloneta completa por primera vez el pleno de títulos en un año natural

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Barcelona, 14 oct (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta ha hecho historia en el waterpolo masculino español al completar, por primera vez, el pleno de seis títulos en un año natural, tras imponerse este miércoles al Astralpool Sabadell por 16-9 en la Supercopa de España, disputada en la piscina de Can Llong.

El conjunto que dirige Fran Fernández completa así un 2026 perfecto, en el que ha sumado los tres títulos conquistados el pasado curso (la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones) a los tres logrados en el inicio de la nueva temporada: la Supercopa de Europa, la Copa Catalunya y la Supercopa de España.

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El equipo marinero llegaba a la final como vigente campeón de las otras cinco competiciones, por lo que la Supercopa de España era el último escollo para completar un hito sin precedentes en la historia de este deporte en España.

El Atlètic Barceloneta ya tuvo la oportunidad de firmar este particular sextete en 2014, cuando conquistó la Liga, la Copa del Rey, la Liga de Campeones, la Copa Catalunya y la Supercopa de Europa. Sin embargo, cayó contra pronóstico ante el Sant Andreu por 13-12 en la Supercopa de España y se quedó a las puertas de completar el pleno.

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La Supercopa de España se disputa desde 2001, por lo que antes de esa fecha no era posible reunir los seis títulos en un mismo año natural. Además, para aspirar a este registro era necesario conquistar la Liga de Campeones, un logro que, hasta 2026, el equipo barcelonés sólo había combinado con los otros cuatro trofeos nacionales y continentales en aquella temporada de 2014, cuando logró el primer título europeo de su historia.

Desde entonces, el conjunto marinero solo había vuelto a perder una final de este torneo, en 2020, precisamente ante el Sabadell. Seis años después, el Atlètic Barceloneta se ha tomado la revancha ante el mismo rival y ha cerrado un año histórico con un pleno de títulos inédito en el waterpolo masculino español. EFE

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avm/arh