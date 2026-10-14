Dos detenidos por robar 485 metros de cable de cobre de la vías de tren en Juneda (Lleida)

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Barcelona, 14 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos jóvenes de 20 y 25 años como presuntos autores del robo de 485 metros de cable de cobre de la línea ferroviaria Lleida-Tarragona, a la altura de Juneda (Lleida).

Según ha informado este miércoles la policía catalana, el robo del cable se produjo la madrugada del pasado sábado, día 10, y afectó a elementos esenciales en los sistemas de señalización de los trenes, lo que provocó una alteración en el servicio ferroviario en esta línea.

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Los vigilantes de seguridad de las vías alertaron a los Mossos de que se había producido el robo y les informaron de que, cuando inspeccionaban los alrededores, localizaron un vehículo encallado en un campo que hacía maniobras para salir del barro.

Al verse sorprendidos por los vigilantes, los ocupantes del coche lo abandonaron y huyeron a pie.

En el interior del vehículo se encontró una cizalla y el cable de cobre robado.

Los Mossos d'Esquadra desplegaron entonces un dispositivo policial para localizar a los dos ladrones. Poco después, una patrulla paró en Juneda a un vehículo ocupado por cuatro personas, dos de las cuales coincidían con la descripción facilitada por los vigilantes.

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Además, uno de ellos tenía una relación directa con el vehículo abandonado previamente, por los que estas dos personas fueron detenidas por la policía.

Las otras dos personas que viajaban en el coche, dos mujeres de 44 y 58 años, han quedado como investigadas por su posible colaboración en este robo de cobre. EFE

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