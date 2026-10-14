Desmantelada en Rota (Cádiz) una plantación con 686 kilos de marihuana y dos detenidos

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Rota (Cádiz), 14 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Rota (Cádiz) por su presunta participación en un delito contra la salud pública, en una operación que ha permitido desmantelar una plantación de marihuana e intervenir un total de 686 kilos de esta sustancia.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Rota, que halló indicios sobre la existencia del cultivo en una finca de la localidad y su posible vinculación con una actividad de tráfico de drogas.

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Durante el registro de la finca, los agentes localizaron e intervinieron los 686 kilos de marihuana.

La operación permitió desmantelar la plantación y se saldó con la detención de dos personas por su presunta relación con los hechos. EFE

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