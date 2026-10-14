Comesaña: "No sé de que se quejan del árbitro, si es roja es roja"

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Vila-real (Castellón), 14 oct (EFE).- El centrocampista del Villarreal Santi Comesaña aseguró ante los medios que no entiende las quejas del Real Madrid sobre la actuación arbitral de la pasada jornada, en el encuentro que disputaron en el Bernabéu, y aseguró que la expulsión de Vinicius Jr. fue justa.

El internacional brasileño fue expulsado tras tirar del pelo al canadiense Nathan Saliba en la acción previa a un gol que el VAR anuló al jugador madridista en el partido disputado el pasado sábado.

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"Yo no sé qué se quejan del árbitro y tal, o sea, si es roja, es roja. Y se lo estaban comiendo desde el primer minuto. No sé, unas cosas sin sentido. Pero bueno, ellos verán lo que hacen. Nosotros estábamos a lo nuestro, hicimos un buen partido, pena que no sacáramos nada positivo de allí", lamentó el jugador del Villarreal. EFE

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