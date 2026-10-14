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Ayuso afirma que la huelga "política" de la educación tiene "la complicidad del Gobierno"

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Madrid, 14 oct (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que la huelga indefinida que ha comenzado este miércoles en la educación pública madrileña se trata de una "huelga política" que ha sido convocada "con la complicidad del Gobierno".

"Hoy comienza la primera huelga política que no respeta el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo", ha escrito Díaz Ayuso en una publicación en la red social X.

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A su vez, ha recordado las palabras de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, que la semana pasada avisó de que "en las calles de Madrid no va a haber paz". "Si no quieren paz, ¿qué buscan?", ha preguntado la presidenta.

Díaz Ayuso ha adjuntado a su publicación un vídeo con la intervención de su consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha aseverado que esta huelga es "electoralista" y no recoge "ninguna vocación de negociar ni de mejorar", siendo "quemar las calles" su "único objetivo".

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Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han mostrado su apoyo a la huelga indefinida iniciada este miércoles en la Comunidad de Madrid por la comunidad educativa para reclamar mejoras laborales y denunciar el "deterioro" de la enseñanza pública.

Díaz ha subrayado que "defender a quienes enseñan es defender a quienes aprenden". "En cada aula hay alumnas y docentes que necesitan mejores condiciones. Salarios dignos, menos ratios y más recursos", ha escrito en su cuenta oficial en la red social Bluesky.

"La política del deterioro y el abandono que el PP lleva años imponiendo necesita respuesta. Defender la educación pública es defender un derecho de todas y todos", ha reivindicado Rego también en un mensaje en su cuenta de Bluesky.

También la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado en la red social X de que "la educación en Madrid ha dicho basta a unas condiciones que son insostenibles". "Los derechos no se ruegan, los derechos se conquistan en las calles y en las plazas", ha sentenciado.

Del mismo modo, la eurodiputada de Podemos Irene Montero ha afirmado que "se acabó que los profes y las profes de nuestros hijos e hijas trabajen en condiciones cada vez más precarias". "¡Ánimo profes, esta huelga es de todas!", ha animado. EFE

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