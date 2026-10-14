A juicio un interno en un centro de menores de Ourense por realizar tocamientos en las nalgas a otra interna

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Un hombre acusado de un delito de agresión sexual al hacer tocamientos no consentidos en las nalgas a una mujer estando ambos internos en un centro de menores en Ourense se enfrenta a una pena de dos años de prisión.

Las partes no han alcanzado conformidad en la audiencia preliminar celebrada este miércoles en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, fijando la fecha del juicio para el próximo mes de marzo.

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Según se recoge en el escrito fiscal, entre el 11 de septiembre y el 9 de octubre de 2023, cuando ambos se encontraban internos en un centro de menores en Ourense, estando en el taller de panadería o en el aula, el inculpado le tocó las nalgas por encima de la ropa a la víctima "en varias ocasiones", sin haber prestado esta consentimiento.

Así, el Ministerio Fiscal solicita la pena de dos años de prisión por un delito de agresión sexual, así como la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y de comunicarse con la víctima durante dos años.

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