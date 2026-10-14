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96-75. Al Asisa Joventut le bastan 15 minutos buenos para doblegar al MoraBanc Andorra

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Badalona (Barcelona), 14 oct (EFE).- Al Asisa Joventut le bastaron los últimos 15 minutos de partido para doblegar al MoraBanc Andorra (96-75) y sumar el primer triunfo de la temporada en la Liga Endesa.

Antes de arrancar el choque, los locales celebraron junto a la afición el título de la Supercopa Endesa ganado hace unas semanas. También se enseñó el nuevo banderín colgado en lo más alto del Olímpic de Badalona.

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Aunque ambos partidos tardaron en carburar en ataque, el Asisa Joventut fue el primero en tomar la delantera gracias a la dirección de juego formada por Ricky Rubio y Ludde Hakanson, que firmaron los primeros puntos de los suyos (10-5, min. 5).

En un abrir y cerrar de ojos despertaron los andorranos con un inspiradísimo Wes Iwundu, que anotó seis puntos consecutivos para darle la vuelta al marcador y provocar el tiempo muerto de Dani Miret (10-13, min. 7).

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Desde entonces, intercambio de canastas que dejó al Asisa Joventut con un 23-22 al final del primer cuarto con los dos entrenadores descontentos por las defensas de sus equipos en el último tramo del periodo.

La Penya puso la sexta marcha en el acelerador en el inicio del segundo cuarto, con un gran Emir Sulejmanovic en el juego interior, y pusieron hasta ocho puntos de renta en lo que fue la máxima en la primera mitad para los locales (33-25, min. 13).

Un espejismo, ya que el MoraBanc Andorra respondió con un parcial similar y, tras varias jugadas positivas en ataque de Kassius Robertson, los visitantes igualaron el encuentro (37-37, min. 17).

La buena dinámica de los del Principado se mantuvo e incluso lograron ponerse por delante con un 44-45, resultado con el que se llegó al tiempo de descanso.

En la reanudación, volvieron los mejores minutos de Iwundu en el MoraBanc Andorra, aspecto que provocó un parcial favorable para ellos y poner su máxima, algo que metió el miedo en el cuerpo al público presente en el Olímpic (47-56, min. 24).

Como era de esperar, el Asisa Joventut reaccionó y lo hizo de la mano de un Nico Laprovittola que no estuvo nada acertado anteriormente, pero cinco puntos prácticamente seguidos suyos dejó a su equipo a tan sólo tres puntos de desventaja (61-64, min. 28).

En los últimos dos minutos del cuarto llegó el parcial badalonés con un acertado Kwan Cheatham desde la larga distancia, y los de Dani Miret se fueron con un 69-64 al final del tercer periodo, una ventaja clave teniendo en cuenta la igualdad del partido.

La Penya mantuvo las buenas sensaciones del tramo final del cuarto anterior, y pese a los múltiples intentos de los visitantes de darle la vuelta al marcador, el acierto de Hakanson hizo que los suyos siguieran con una ligera ventaja en el luminoso (77-73, min. 33).

Los badaloneses fueron a más y rápidamente se fueron más allá de los diez puntos de ventaja para dejar prácticamente sentenciado el choque tras unos buenos minutos del otro sueco, Simon Birgander, que fue de menos a más (89-73, min. 37).

Al final, el Asisa Joventut venció por 96-75 al MoraBanc Andorra para sumar el primer triunfo de la temporada en la Liga Endesa, justo antes de recibir este domingo (19:00 horas) al Barça.

- Ficha técnica:

96. Asisa Joventut (23+21+25+27): Rubio (5), Hakanson (11), Reyes (17), Ndiaye (7), Birgander (6) -cinco inicial-; Ellis (11), Laprovittola (14), Sulejmanovic (11), Torres (-), Nogués (-) y Cheatham (14).

75. MoraBanc Andorra (22+23+19+11): Akinjo (6), Robertson (15), Iwundu (18), McGriff (8), Radosevic (7) -cinco inicial-; Mutic (2), Best (7), Ortega (-), Pustovyi (9), Kuric (3) y Andronikashvili (-).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Jorge Martínez y Roberto Lucas. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Palau Municipal d’Esports de Badalona ante 4.636 espectadores. EFE

jvs/arh

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