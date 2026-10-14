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69-88. El Fenerbahce no da opción al Valencia Basket y asalta el Roig Arena

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Valencia, 14 oct (EFE).- El Fenerbahce superó (69-88) este miércoles en el Roig Arena al Valencia Basket en la primera jornada de la fase de grupos de la Euroliga femenina, en un partido en el que dominó todos los aspectos del juego y en el que contó con la exterior Laia Lacan y la interior Emma Meesseman como referentes con 19 y 12 puntos, respectivamente.

El Fenerbahce demostró su superioridad y su acierto en los primeros tres minutos de juego. A pesar del triple inicial de María Araújo, que le dio al Valencia Basket su única ventaja del partido, el equipo turco firmó un parcial de 3-9 de salida que obligó al técnico ‘taronja’ Javi Torralba a pedir tiempo muerto y a introducir a la base Leticia Romero en busca de un cambio de ritmo que no consiguió.

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Muy cómodo y muy superior físicamente tanto en defensa como en ataque, el Fenerbahce empezó a castigar la pintura local y a obtener segundas oportunidades que traducía en canastas y que estiraron la diferencia hasta los 15 puntos con la irrupción de Olcay Cakir (12-27, min.10).

Los diez rebotes del equipo turco por los tres del valenciano y los 16 puntos en la pintura evidenciaban la fortaleza de las visitantes.

El control del Fenerbahce se extendió en el segundo cuarto. Con la inspiración de Cakir y los puntos de Geiselsoder y Lacan llegó a ampliar su ventaja a los 17 puntos nada más comenzar.

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El Valencia Basket, que no era capaz de superar la defensa rival, tuvo en un triple de Alicia Flórez y en dos puntos de Alisia Jenkins la esperanza de engancharse al partido. Tanto, que el entrenador del Fenerbahce, Miguel Méndez, decidió parar el encuentro (24-37, min.15).

Pero tras el tiempo muerto, el Fenerbahce volvió a pisar el acelerador. Un parcial de 0-11 elevó la distancia hasta los 24 puntos y noqueó de nuevo al Valencia Basket, que no encontraba la manera de frenar el vendaval ofensivo rival ni de cortar el ritmo de Lacan, la jugadora más inspirada del partido (30-50, min.20).

La exterior francesa no bajó el pistón tras el descanso y con 5 puntos consecutivos mantuvo el alto listón de su equipo en los primeros compases de la segunda parte.

Con el Fenerbahce dominando y el Valencia Basket yendo a remolque, el ritmo de juego decayó. Más todavía con la falta flagrante que sufrió la interior ‘taronja’ Elizabeth Balogun tras llevarse un duro golpe en la cara de Cakir. Bajo ese contexto, las visitantes cayeron en la relajación y el Valencia Basket trató de sacar el orgullo para rebajar la diferencia de veinte puntos con un parcial de 6-0 que obligó a pedir el segundo tiempo muerto de la noche a Méndez.

Y como ocurrió en el primero, su equipo respondió. Juskaite y Geiselsolder castigaron una vez más bajo del aro y de nuevo la ventaja se ampliaba a los 20 puntos (46-66, min.28). La historia se repitió en el último cuarto. Un orgulloso Valencia Basket siguió remando hasta acercarse a los 14 puntos con un parcial de 7-0 que tejieron entre Balogun y Virag Takacs-Kiss (58-72, min.33).

La solución del Fenerbahce fue otro tiempo de Méndez y otro castigo desde la pintura. Meesseman, Cakir y Lacan reactivaron el ataque de su equipo anotando tanto dentro como fuera y la distancia volvió a superar los 20 puntos.

El parcial final llegó a ser de 4-16, aunque lo peor llegó en forma de lesión. La base Alexis Peterson tuvo que abandonar el partido acompañada por sus compañeras tras sufrir un golpe en la rodilla derecha en una acción con Alperi Onar con poco más de un minuto por jugar.

La salida de Peterson, que no pudo apoyar la pierna hasta llegar al banquillo, terminó por enfriar un encuentro en el que el Valencia Basket no tuvo opciones reales de llevarse la victoria (69-88, min.40).

- Ficha técnica:

69 - Valencia Basket (12+18+21+18): Peterson (7), Pueyo (11), Balogun (9), Araújo (7), Borkowska (2) -cinco titular- Kiss (12), Broncano (-), Romero (2), Suárez (8), Bleda (-), Flórez (5), Jenkins (6).

88 - Fenerbahce (27+23+18+20): Allemand (3), Angloma (8), Lacan (19), Geiselsolder (9), Meesseman (12) -cinco titular- Anderson (7), Juskaite (8), Cakir (14), Onar (2), Gul (-), Pouye (-), Betts (6).

Árbitros: Natasa Dragojevic, Bogna Podkowinska y Laure Coanus. Sin eliminadas.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Euroliga femenina disputado en el pabellón Roig Arena ante 3.069 espectadores. EFE

cma/cta/ism

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