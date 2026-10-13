Rescatan a 19 migrantes en una patera a 19 millas al sur de Formentera

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Palma/Ibiza, 13 oct (EFE).- Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado esta madrugada una patera con 19 migrantes a 19 millas al sur de Formentera.

El rescate del grupo de 19 personas de origen magrebí ha sido sobre las 00:45 horas, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En lo que va de año han llegado al archipiélago 359 pateras con 6.560 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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