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El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras por las denuncias de 2 militantes

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Algeciras (Cádiz), 13 oct (EFE).- El Partido Popular de Cádiz ha solicitado al exsenador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, denunciado por delitos sexuales por dos militantes del partido, que presente su dimisión de manera inmediata y ha dado instrucciones a los concejales del grupo municipal popular para que retiren su apoyo al regidor.

En una nota de prensa, el PP de Cádiz indica de que en caso de que el alcalde de Algeciras no presente su dimisión el 15 grupo de concejales populares "promoverá todas las acciones necesarias encaminadas a recuperar el gobierno de la ciudad y así dotar de estabilidad a Algeciras".

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"Ambas mujeres han descrito conductas que consideramos impropias de cualquier persona y especialmente incompatibles con la responsabilidad y ejemplaridad exigibles a un alcalde", dice el PP de Cádiz.

El presidente del PP de Cádiz, Bruno García, mantuvo en la tarde del lunes una reunión con los concejales del PP del Ayuntamiento de Algeciras, que han apoyado a Landaluce como alcalde después de que éste abandonara su militancia en el partido tras una denuncia anterior del PSOE por presuntos acosos sexuales a dos ediles del partido que fue archivada.

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En la reunión de Cádiz ha informado a los ediles de los testimonios de las dos militantes y les ha dado la instrucción de retirar el apoyo al alcalde, solicitar su dimisión y renunciar a sus responsabilidades dentro del equipo de gobierno, en el caso de que el regidor se niegue a dimitir.

"A los ediles que no hayan apoyado la propuesta se les abrirá un expediente interno".

Tras ello, se ha registrado en el portal del Ayuntamiento la firma de 12 de los 15 concejales que conforman el equipo de Gobierno en la que se recoge la petición de que Landaluce renuncie a su cargo como alcalde.

   La denuncia de una de las dos militantes, que relató dos agresiones sexuales en un escrito dirigido al Tribunal Supremo, trascendió a la prensa la semana pasada.

   Al hacerse pública esta nueva denuncia, Landaluce lanzó en sus redes un vídeo en el que insistía en su inocencia y alertaba de que no dimitiría y de sus intenciones de presentarse a las próximas elecciones  municipales.

El PP de Cádiz asegura que de esta tuvo conocimiento "a través de los medios de comunicación" y no ha tenido información hasta este lunes, tras lo que "se ha atendido, apoyado y asistido también a esta afiliada".

La otra denuncia ha sido transmitida al partido por la propia denunciante, "a quien el PP le ha ofrecido su apoyo y asistencia jurídica".

"Ante esta situación y con el consentimiento de las propias afectadas, la dirección del PP de Cádiz considera que Landaluce debe abandonar su puesto como alcalde de Algeciras". EFE

ilm/mcm

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