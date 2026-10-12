Sant Andreu y Catalunya compartirán grupo; el Terrassa se medirá al vigente campeón

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Barcelona, 12 oct (EFE).- El Sant Andreu y el EPlus Catalunya compartirán el grupo B en la fase de grupos de la Liga de Campeones, mientras que el Terrassa ha sido el equipo catalán peor parado, al quedar encuadrado con el vigente campeón, el Olympiacos, y el Orizzonte Catania, el club más laureado de la historia de la competición.

El sorteo celebrado este lunes ha definido los cuatro grupos de la máxima competición continental, en la que también participarán el Astralpool Sabadell y el Assolim Mataró, los otros dos representantes catalanes.

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La primera fase se disputará mediante una liguilla a doble vuelta, con seis jornadas entre el 31 de octubre y el 13 de marzo. Los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a los cuartos de final.

El Terrassa ha sido, a priori, el peor parado del sorteo. El conjunto egarense ha quedado encuadrado en el grupo C, donde se enfrentará al Olympiacos, vigente campeón y reciente ganador de la Supercopa de Europa, al también griego Ethnikos y al Orizzonte Catania italiano, que suma ocho títulos continentales.

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El Astralpool Sabadell, por su parte, buscará el liderato del grupo D junto al vigente subcampeón de Europa, el Ferencvaros húngaro, en el que milita la española Bea Ortiz. El SIS Roma y el Rapallo Pallanuoto, ambos italianos, completan un grupo en el que Sabadell y Ferencvaros parten como principales candidatos a las dos plazas para los cuartos de final.

El sorteo también ha deparado un escenario favorable, sobre el papel, para el Assolim Mataró, que ha evitado al Sabadell, al Orizzonte Catania y al Ethnikos. Sin embargo, el equipo que dirige Dani Ballart deberá medirse en el grupo A a tres rivales con experiencia europea: el ZV de Zaan neerlandés y los húngaros UVSE Budapest y BVSC Manna.

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Por último, el Sant Andreu y el EPlus Catalunya compartirán el grupo B. Ambos equipos catalanes tendrán como principal obstáculo al Vouliagmeni griego, que la pasada temporada ya puso en serios aprietos al Sant Andreu en la lucha por acceder a la Final a Cuatro. El Trieste italiano completa el grupo. EFE

avm/cmm