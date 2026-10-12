Rufián: Hay tiempo para una colaboración entre izquierdas soberanistas y españolas real

Guardar

Barcelona, 12 oct (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso y cabeza de cartel de los republicanos en las elecciones del 29N, Gabriel Rufián, ha afirmado este lunes que intentará que haya "una colaboración entre las izquierdas soberanistas y españolas real hasta el final": "Hay tiempo", ha asegurado.

Así se ha manifestado Rufián, en un mensaje en la red social X, después de confirmarse que será el candidato de ERC tras cerrar este partido independentista un acuerdo de colaboración con Podemos, lo que ha provocado que Comuns le acuse de intentar "dividir" a la izquierda.

PUBLICIDAD

"Esto jamás fue de cambiarle el nombre a algo que ya existía y ya está", ha dicho en alusión velada al Frente Amplio en el que trabajan IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns.

Rufián ha asegurado que no contribuirá al "culebrón turco de nadie" y que tampoco va a criticar a nadie "por muchas ganas que tenga" y "por mucho desgaste que suponga" no hacerlo.

PUBLICIDAD

"Hay tiempo", ha añadido antes de cerrar así su mensaje: "Si se filtra menos para ganar el relato del día y se trabaja más para ganar de verdad, se puede". EFE