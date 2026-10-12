PSOE lamenta que nietos de exiliados del franquismo no voten y los de los franquistas sí

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Madrid, 12 oct (EFE).- El PSOE ha afirmado este lunes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal han vuelto a "tropezar con la piedra" del franquismo: "¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí?".

Así lo han trasladado a los medios fuentes del PSOE después de que el Tribunal Supremo (TS) haya decidido mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, por lo que no podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre, a la espera de si la Abogacía del Estado estudia el auto.

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Una decisión que para los socialistas es un "atropello" que no van a parar de denunciar.

Y es que, para el PSOE, tanto PP como Vox pusieron primero en duda el voto por correo y el sistema electoral y ahora van contra los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse durante el franquismo.

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"¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí?. Para Feijóo y Abascal no fue suficiente el daño que les provocó la dictadura, sino que quieren seguir castigando a los descendientes de los españoles que tuvieron que huir de España para salvar sus vidas", han subrayado.

Según han añadido, Feijóo y Abascal no quieren que miles de españoles, descendientes de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura, puedan votar.

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"De nuevo -han agregado- el PP y Vox se quitan la careta y vuelven a tropezar con la piedra del franquismo. Su único proyecto es el recorte masivo de derechos".

Asimismo, han afirmado que "la coalición reaccionaria, la coalición de los recortes" quiere llevar su proyecto de involución hasta uno de los derechos más fundamentales de la democracia: el derecho al voto.

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"En una democracia, el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza. En una democracia, los derechos se protegen, no se destruyen como quieren hacer PP y Vox. Llevan años pidiendo elecciones y ahora lo que quieren es que la gente no vote", han apuntado.

Por último, según fuentes socialistas, Feijóo y Abascal comparten el mismo proyecto político, "recortes, rencor y destruir en derechos" y quieren acabar con las pensiones públicas, los derechos laborales, las leyes de igualdad y hasta el derecho al voto. Van contra todo y contra todos. EFE

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