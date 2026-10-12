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Los reyes presiden el desfile de la Fiesta Nacional en el que marcharán 4.400 militares

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Madrid, 12 oct (EFE).- Los reyes Felipe y Letizia presiden este lunes el acto principal del Día de la Fiesta Nacional, el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid en el que participan casi 4.400 militares, 144 vehículos, 39 motos, 50 aviones y 32 helicópteros.

Los reyes estarán acompañados de la princesa Leonor, que está realizando sus estudios universitarios tras completar su formación militar, y de la infanta Sofía, que se desplazará desde París, donde este año cursa el segundo año de carrera.

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Además, asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón.

También han confirmado a EFE su asistencia los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Educación, Milagros Tolón, y de Ciencia, Diana Morant, mientras que la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, no acudirá por motivos personales.

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Tampoco el presidente de Vox, Santiago Abascal, asistirá al desfile como ya hizo el año pasado, ya que estará en Ceuta "con los españoles que defienden la frontera que Pedro Sánchez ha abandonado", según desveló en su cuenta de X.

Sí presenciarán la parada militar prácticamente todos los presidentes autonómicos, salvo el lehendakari, cuya ausencia es habitual, al que este año se unen la presidenta de Navarra, María Chivite, y el de Andalucía, Juanma Moreno, debido a que se encuentra en Bruselas para asistir al Comité de las Regiones, del que es vicepresidente.

También estará presente el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a pesar de la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma, así como del de Melilla, Juan José Imbroda.

El desfile comenzará a las 11:00 horas, desde la glorieta de Carlos V, en Atocha hasta la plaza de Colón en un recorrido de 1.540 metros.

A su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo, donde estará ubicada la tribuna real, los reyes recibirán honores militares y Felipe VI pasará revista al Batallón de Honores.

Posteriormente tendrá lugar el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio y, tras el izado de la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España, la denominada Formación Mirlo realizará el sobrevuelo en este acto central.

Posteriormente tendrá lugar el desfile aéreo al que seguirá el terrestre, en el que los asistentes tendrán la oportunidad de ver por primera vez en este desfile los blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra.

Una vez finalizada la parada militar, los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se trasladarán al Palacio Real para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural. EFE

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