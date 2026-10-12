Inter-Brujas, un duelo inédito en 'Champions' con un intercambio de reencuentros

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Roma, 12 oct (EFE).- El Inter de Milán y el Brujas se enfrentan este martes en un duelo inédito en Liga de Campeones marcado por sendos reencuentros: el regreso de Yan Sommer a San Siro, y la búsqueda de minutos de Aleksandar Stankovic, quien jugó en el conjunto belga la pasada campaña.

El Inter, tres veces campeón de Europa y dos veces finalista en los últimos cuatro años, afronta el duelo como uno de los habituales aspirantes, mientras que el Brujas, otro histórico, campeón de Bélgica, busca la sorpresa en Milán.

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En medio de ese primer capítulo entre ambos en 'Champions' aparece la particular historia de dos futbolistas que conocen bien al rival.

Sommer será el protagonista principal de este particular reencuentro. El portero suizo dejó el Inter este verano para incorporarse al Brujas después de tres temporadas en Milán, en las que conquistó dos títulos de la Serie A.

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El suizo fue el guardameta del conjunto italiano durante sus últimas campañas europeas y formó parte del equipo que alcanzó la final de la competición en 2023, antes de volver a disputar otra final en 2025.

Su experiencia internacional es ahora uno de los argumentos que aporta al Brujas, especialmente en un encuentro en el que tendrá que enfrentarse por primera vez al que fue su equipo durante tres temporadas.

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El regreso a San Siro tendrá, además, un componente especial para el guardameta, que conoce el estadio, a la afición, y a buena parte de los futbolistas que estarán al otro lado del campo.

En el otro lado estará Aleksandar Stankovic, aunque su protagonismo dependerá de las decisiones de Cristian Chivu. El centrocampista serbio, nacido en 2005, regresó al Inter este verano después de una temporada en el Brujas, en la que brilló, disputó 54 partidos y marcó nueve goles.

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Stankovic, hijo del del exjugador del Inter y de la selección de Serbia Dejan Stanković, volvió a Milán como hijo pródigo después de que el Inter ejerciera su derecho de recompra y de que acumulara experiencia en Bélgica, donde se convirtió en uno de los futbolistas jóvenes destacados del equipo.

Su regreso tiene un significado especial porque el Inter es el club en el que comenzó su formación. El centrocampista explicó este verano que empezó a jugar en el club cuando tenía cuatro años y que jugar algún día en San Siro siempre había sido uno de sus sueños.

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Chivu ya trabajó con él durante su etapa en las categorías inferiores del club y el propio futbolista reconoció que el técnico rumano tuvo una influencia importante en su formación.

La presencia de Stankovic en el partido no está asegurada. El serbio forma parte de la plantilla del Inter para el encuentro, pero su posible participación ante el Brujas dependerá de la elección de Chivu.

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A diferencia de Sommer, su historia ante su antiguo equipo podría quedar limitada al banquillo, si bien el futbolista dispuso de minutos y se desempeñó bien el pasado sábado contra el Parma. EFE