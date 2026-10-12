Espana agencias

Inter-Brujas, un duelo inédito en 'Champions' con un intercambio de reencuentros

Guardar

Roma, 12 oct (EFE).- El Inter de Milán y el Brujas se enfrentan este martes en un duelo inédito en Liga de Campeones marcado por sendos reencuentros: el regreso de Yan Sommer a San Siro, y la búsqueda de minutos de Aleksandar Stankovic, quien jugó en el conjunto belga la pasada campaña.

El Inter, tres veces campeón de Europa y dos veces finalista en los últimos cuatro años, afronta el duelo como uno de los habituales aspirantes, mientras que el Brujas, otro histórico, campeón de Bélgica, busca la sorpresa en Milán.

PUBLICIDAD

En medio de ese primer capítulo entre ambos en 'Champions' aparece la particular historia de dos futbolistas que conocen bien al rival.

Sommer será el protagonista principal de este particular reencuentro. El portero suizo dejó el Inter este verano para incorporarse al Brujas después de tres temporadas en Milán, en las que conquistó dos títulos de la Serie A.

PUBLICIDAD

El suizo fue el guardameta del conjunto italiano durante sus últimas campañas europeas y formó parte del equipo que alcanzó la final de la competición en 2023, antes de volver a disputar otra final en 2025.

Su experiencia internacional es ahora uno de los argumentos que aporta al Brujas, especialmente en un encuentro en el que tendrá que enfrentarse por primera vez al que fue su equipo durante tres temporadas.

El regreso a San Siro tendrá, además, un componente especial para el guardameta, que conoce el estadio, a la afición, y a buena parte de los futbolistas que estarán al otro lado del campo.

En el otro lado estará Aleksandar Stankovic, aunque su protagonismo dependerá de las decisiones de Cristian Chivu. El centrocampista serbio, nacido en 2005, regresó al Inter este verano después de una temporada en el Brujas, en la que brilló, disputó 54 partidos y marcó nueve goles.

Stankovic, hijo del del exjugador del Inter y de la selección de Serbia Dejan Stanković, volvió a Milán como hijo pródigo después de que el Inter ejerciera su derecho de recompra y de que acumulara experiencia en Bélgica, donde se convirtió en uno de los futbolistas jóvenes destacados del equipo.

Su regreso tiene un significado especial porque el Inter es el club en el que comenzó su formación. El centrocampista explicó este verano que empezó a jugar en el club cuando tenía cuatro años y que jugar algún día en San Siro siempre había sido uno de sus sueños.

Chivu ya trabajó con él durante su etapa en las categorías inferiores del club y el propio futbolista reconoció que el técnico rumano tuvo una influencia importante en su formación.

La presencia de Stankovic en el partido no está asegurada. El serbio forma parte de la plantilla del Inter para el encuentro, pero su posible participación ante el Brujas dependerá de la elección de Chivu.

A diferencia de Sommer, su historia ante su antiguo equipo podría quedar limitada al banquillo, si bien el futbolista dispuso de minutos y se desempeñó bien el pasado sábado contra el Parma. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

La conmemoración coincide con la precampaña electoral y en la víspera de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

La reina Letizia vuelve a hacer suyo el 12 de octubre al recuperar un vestido rosa empolvado: lo enmarca con un histórico broche de las ’joyas de pasar’

La monarca ha vuelto a dar una lección de estilo durante el Desfile de las Fuerzas Armadas con uno de los broches del joyero real

La reina Letizia vuelve a hacer suyo el 12 de octubre al recuperar un vestido rosa empolvado: lo enmarca con un histórico broche de las ’joyas de pasar’

Qué uniforme lleva la princesa Leonor en el desfile militar del 12 de octubre: se estrena como oficial tras tres años como cadete

Después de su debut como cadete en 2023, la princesa Leonor ha llegado al Día de la Hispanidad como toda una heredera

Qué uniforme lleva la princesa Leonor en el desfile militar del 12 de octubre: se estrena como oficial tras tres años como cadete

Juan Fernando García, doctor: “Si estás esperando una prótesis de rodilla y el dolor no te deja hacer vida, no te limites a aguantar”

El especialista en medicina del dolor recomienda algunas estrategias para mejorar la calidad de vida mientras se espera la intervención

Juan Fernando García, doctor: “Si estás esperando una prótesis de rodilla y el dolor no te deja hacer vida, no te limites a aguantar”

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

El presidente del Gobierno asiste al desfile en plena precampaña electoral

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

La Armada detectó varios buques marroquíes navegando en aguas españolas durante la avalancha migratoria en Ceuta

El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

Somalia, Líbano o Rumanía: estos son todos los países en los que se conmemorará el 12 de octubre desde las bases militares españolas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

DEPORTES

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”