El Logroño quiere dar un paso importante en su grupo en Polonia

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Logroño, 12 oct (EFE).- El Dicorpebal Logroño puede dar mañana un importante paso en su grupo de la Liga Europea si gana en Polonia, ante el Gdansk para el que también es muy importante el partido.

Españoles y polacos eran a priori los equipos que más iban a sufrir en su grupo, pero cuando va a terminar la primera vuelta de la fase los dos tienen todas las opciones abiertas, más los polacos, que fueron capaces de ganar en Alemania en su debut.

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Así el equipo que gane mañana sumará cuatro o cinco puntos -si son los polacos- y habrá hecho un gran recorrido en su camino para pasar de fase dado que los otros dos equipos, Gummersbach y Perister, eran los favoritos pero también se enfrentan mañana y uno de ellos puede quedar descolgado.

Para ganar en Polonia el Dicorpebal debe mantener el nivel que ha exhibido desde el inicio de temporada y que le mantiene a buen nivel tanto en Europa como en la Liga Asobal.

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Enfrente va a tener a un rival que marcha cuarto en la liga de su país, en la que ha ganado sus dos últimos encuentros.

Se trata de un histórico del balonmano polaco que llevaba décadas sin competir en Europa por lo que ha puesto muchas expectativas en, al menos, pasar de grupo; en su plantilla sobresalen Tomasz Gebala, exjugador del Kielce, y Tomczak, que ha anotado 12 goles en los dos partidos anteriores.

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EFE

ep/jl