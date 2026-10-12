El Gobierno lamenta la decisión del TS de mantener suspenso el voto por la ley de nietos

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Madrid, 12 oct (EFE).- El Gobierno ha lamentado hoy la decisión del Tribunal Supremo (TS) de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, por lo que no podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre, a la espera de si la Abogacía del Estado estudia el auto.

"Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos", se ha dolido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaskas, en una conversación informal con periodistas durante la recepción oficial por la Fiesta Nacional.

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Marlaska ha señalado que ahora cabe esperar que la Abogacía del Estado estudie si las medidas cautelares de suspensión del Supremo son una resolución definitiva.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían pedido que se levantaran las medidas cautelares ante la "imposibilidad material" de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo.

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Según fuentes del TS, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada en autos del pasado 10 de septiembre en relación a inscripciones en el Censo de residentes ausentes en el extranjero, con el voto particular de una magistrada de los seis que componen la Sección. EFE