El Atlético de Madrid-Barcelona cerrará la jornada 12 el 8 de noviembre

Redacción deportes, 12 oct (EFE).- El partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano cerrará el 8 de noviembre la jornada 12 de LaLiga EA Sports, en la que el Real Madrid visitará Mestalla para medirse al Valencia el día antes.

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