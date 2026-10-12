12/10/2026 Buruaga reivindica en el Día de la Fiesta Nacional "la España de todos y lo que somos capaces de conseguir juntos". La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha asistido este lunes a los actos de celebración del Día de la Fiesta Nacional que se han celebrado en Madrid, una efeméride en la que ha reivindicado "la España de todos y lo que somos capaces de conseguir juntos". POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA GOBIERNO DE CANTABRIA

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La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha asistido este lunes a los actos de celebración del Día de la Fiesta Nacional que se han celebrado en Madrid, una efeméride en la que ha reivindicado "la España de todos y lo que somos capaces de conseguir juntos".

"Somos un gran país", ha afirmado Buruaga este lunes en una publicación en la red social X, en la que ha expresado también su "orgullo" por representar a los cántabros en estos actos, celebrados bajo la presidencia de los reyes, Felipe y Letizia, acompañados de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, y que han reunido a las principales autoridades civiles y militares del país.

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Desde la tribuna de autoridades instalada en la Plaza Cánovas del Castillo, Buruaga ha presenciado el homenaje a la bandera nacional, el reconocimiento a quienes dieron su vida por España y el tradicional desfile militar, que ha discurrido a lo largo del Paseo del Prado y el de Recoletos.

Posteriormente, Buruaga ha asistido en el Palacio Real a la recepción ofrecida por los reyes de España, que en esta ocasión han invitado a una representación de la sociedad civil de Ceuta y Melilla, en un gesto similar al que realizaron con los alcaldes y afectados por la dana de Valencia 2024 o por el volcán de La Palma, ha informado el Gobierno regional.

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LOS ACTOS

El tradicional desfile militar ha contado con numerosa asistencia de público en el centro de Madrid y ha transcurrido sin alteraciones en el plan previsto.

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En esta ocasión, el acto ha estado marcado por la precampaña a las elecciones generales del 29 de noviembre y por el viaje que está previsto que los monarcas realicen este martes y miércoles a Ceuta y Melilla para transmitir un mensaje de "normalidad" tras la entrada masiva de migrantes del pasado julio.

Como en ediciones anteriores, se han escuchado insultos, pitos y gritos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto al inicio del desfile como a su finalización.

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Tras varios años consecutivos en los que la lluvia y el viento afectó al desfile aéreo y el salto en paracaídas, esta vez los miles de ciudadanos que han acudido al eje del Prado y Recoletos han podido disfrutar de un cielo despejado y de una parada militar que, como en ediciones anteriores, ha concluido en la Plaza de Colón.

Por parte del Gobierno de España han acudido todos los ministros, salvo cuatro: el de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la de Juventud e Infancia, Sira Rego, la de Sanidad, Mónica García, y el titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

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Junto al Ejecutivo han estado presentes otras autoridades militares, entre las que destaca el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

En las tribunas también se han podido ver a todos los presidentes autonómicos, salvo a la dirigente navarra, María Chivite, al lehendakari Imanol Pradales, cuya baja en los actos del 12 de octubre es habitual, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, que se encuentra en Bruselas para participar en el pleno del Comité de las Regiones (CdR).

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Asimismo, han acudido al desfile dirigentes políticos, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o la portavoz socialista, Montse Mínguez, y representantes institucionales como los presidentes del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló; la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, entre otros.

Una de las ausencias reseñables es la del líder de Vox, Santiago Abascal, que ya declinó acudir a la tribuna de las autoridades en 2025. Esta vez, Abascal ha optado por celebrar el Día de la Hispanidad visitando Ceuta, participando en la ofrenda floral en homenaje a los caídos.

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El desfile ha comenzado pasadas a las 11.00 horas con la llegada de Felipe VI, ataviado con uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, y Letizia a la plaza de Cánovas del Castillo, donde se ubica la tribuna real.

Junto a ellos han estado la infanta Sofía y la princesa Leonor, que ha repetido el uniforme de gala del Ejército de Tierra tras haber completado su formación militar en las tres academias de las fuerzas armadas.

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Precisamente, Leonor ha protagonizado una de las anécdotas de la jornada al caérsele la insigne orden del Toisón de Oro, que posteriormente ha recogido del suelo, tras señalárselo el rey, y que ha guardado en su bolsillo. Más tarde, en la tribuna, ha sido su padre quien se la ha recolocado.

El monarca ha recibido los honores militares y las novedades del Batallón. A continuación, ha pasado revista a las tropas y ha saludado a las autoridades, encabezadas por Pedro Sánchez, el JEMAD, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Concluido el saludo, se ha dado paso a uno de los momentos más esperados del desfile, pero también de los más arriesgados: el salto paracaidista, al cargo del cual han estado los experimentados miembros de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), el sargento 1º Pablo García Matanza --portador de la bandera, de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso-- y el cabo 1º José Antonio Lago Rubio --que ha ejercido como guía--.

Ambos han logrado aterrizar junto a la fuente de Neptuno con precisión, pese a la dificultad que entraña la maniobra por la vegetación y la cercanía de edificios.

Tras el izado de la bandera, se ha llevado a cabo el homenaje a los que dieron su vida por España, en el que el jefe de Estado y la princesa de Asturias han depositado una corona de laurel.

El homenaje a los caídos ha concluido con el sobrevuelo de la Formación Mirlo con la nueva aeronave de formación de los aviadores, el Pilatus PC-21, que ha pintado el cielo con los colores de la enseña nacional.

Esos cinco aviones han dado inicio el inicio del desfile aéreo y, a continuación, se ha iniciado el desfile terrestre, con las unidades motorizadas a la cabeza.

Este año en el desfile han participado unos 4.380 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas de carácter civil, con la intervención, en el desfile aéreo, de 35 aeronaves de caza y enseñanza, 16 de transporte incluida del salto paracaídas, y 32 helicópteros.

Además se han exhibido 128 vehículos, como acorazados o vehículos pesados de intervención, 39 motos y 286 caballos. Asimismo, han formado parte de la parada militar cinco perros y la mascota del Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de la Legión, una cabra de dos años llamada 'Babieca'.

Así, han ido desfilando las Unidades de los Ejércitos, la Armada, la Guardia Civil, la UME, la Guardia Real, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diversos organismos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias.

Como novedad, los asistentes han podido ver por primera vez tres vehículos blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra.

Otro hito ha sido el aniversario de la VIII Bandera Colón de la Legión, que han hecho el recorrido con su paso específico a un ritmo de 160 pasos por minuto.

Al término, los reyes han saludado a las autoridades militares responsables y participantes en el desfile, tras lo cual se ha arriado la bandera nacional.

La atención se ha trasladado a continuación al Palacio Real, donde se ha celebrado la recepción que cada año los reyes ofrecen una recepción con motivo de la Fiesta Nacional a las más altas instancias del Estado, además de personalidades del mundo empresarial, de la ciencia y de la cultura.

Este año habrá también representantes de la sociedad civil ceutí y melillense, invitación que coincide precisamente con la visita de sus majestades a ambas ciudades autónomas el 13 y 14 de octubre.