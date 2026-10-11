Victoria del español Izan Guevara, por delante del líder, Manuel González

Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) se ha adjudicado la victoria en el Gran Premio de Indonesia de Moto2 que se ha disputado en el circuito de Mandalika, por delante del líder del mundial, Manuel González (Kalex), y del también español Daniel Holgado (Kalex). EFE

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