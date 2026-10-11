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Ruto felicita a Kipchoge por ganar el Maratón de Melbourne, su primer triunfo en tres años

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Nairobi, 11 oct (EFE).- El presidente de Kenia, Wiliam Ruto, felicitó este domingo al legendario atleta keniano Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico de maratón, por lograr en Melbourne (Australia) su primer triunfo en tres años.

"Celebramos a Eliud Kipchoge como uno de los mejores maratonistas de todos los tiempos. A sus 41 años, sigue compitiendo y ganando, dejando nuestra bandera en alto en el escenario mundial", afirmó Ruto en su cuenta de la red social X.

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El presidente subrayó que la victoria en el Maratón de Melbourne, donde Kipchoge estableció un nuevo récord de la prueba con un tiempo de dos horas, nueve minutos y diez segundos, constituye "otro logro extraordinario y una inspiración para todos".

"¡Felicidades, Kipchoge!", concluyó el jefe de Estado keniano sobre el triunfo del corredor, que compitió en Melbourne dentro de una gira mundial para participar en siete carreras en todos los continentes.

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Hasta este domingo, el atleta había conseguido consiguió su última victoria en el Maratón de Berlín en septiembre de 2023 y, desde entonces, las carreras posteriores se saldaron con decepción.

Kipchoge destaca como doble campeón olímpico de maratón al haber logrado el oro en Río 2016 y Tokio 2020.

En 2019, además, se convirtió en el único ser humano en recorrer la mítica distancia (42,195 kilómetros) en menos de dos horas, aunque esa marca -batida en Viena- no le valió oficialmente al alcanzarse en un circuito cerrado, sin rivales y con "liebres" que le ayudaron.

Su compatriota Sabastian Sawe batió el pasado abril en el Maratón de Londres un récord mundial y se convirtió en el primer atleta en bajar de las dos horas en competición oficial en esa prueba deportiva, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos. EFE

(foto)

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