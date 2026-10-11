Estas son las 10 mejores canciones de K-pop en iTunes España para escuchar hoy mismo

Las plataformas de streaming han dedicado espacios al K-pop al ver el impacto que ha tenido en la industria musical actual. (Infobae/Jovani Pérez)

Guardar

El éxito del K-pop en los últimos años es innegable: diariamente, frases en hangul (alfabeto coreano) dominan las tendencias globales de X (antes Twitter), sus exponentes acumulan millones de reproducciones cada vez que lanzan un videoclip en YouTube, son nominados a premios de gran relevancia como los Grammy y lideran rankings importantes como los de Billboard o iTunes.

Con coreografías perfectamente sincronizadas, canciones pegajosas y una mezcla de géneros y estilos, no es sorprendente que muchas plataformas de streaming muestren interés en medir el impacto de este género, creando listas como el Top de canciones de K-pop de iTunes que a continuación se encuentra.

PUBLICIDAD

Las canciones más escuchadas de K-Pop en España

Artista: RM

1. everythingoes (with Nell)

2. like JENNIE

Artista: JENNIE

3. Dynamite

Artista: BTS

4. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

5. 1-800-hot-n-fun

Artista: LE SSERAFIM

6. Billyeoon Goyangi (Do the Dance) (Instrumental)

Artista: ILLIT

7. APT.

Artista: ROSÉ & Bruno Mars

8. REDRED

9. SWIM

Artista: CORTIS

Artista: BTS

10. Soda Pop

Artista: Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

¿Cuál es el grupo de K-Pop más popular en España?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

La euforia por el K-Pop ha alcanzado a todo el mundo, incluido en España donde este movimiento musical cuenta con un importante número de seguidores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hay un grupo que sobresale por mucho de todas por su nivel de fama. Se trata de BTS, para sorpresa de nadie.

Y es que BTS es la agrupación surcoreana con más seguidores a nivel mundial, con más de 77 millones.

El éxito de esta popular banda de K-Pop se refleja en su dominio en las listas de streaming y ventas digitales en el país. Incluso las producciones musicales realizadas por sus integrantes también lo hacen.

Otros artistas y grupos como BlackPink, Stray Kids y Twice también tienen una fuerte presencia dentro del país.

Las competencias musicales dentro del k-pop

Integrantes del grupo STAYC. (Spotify)

En 2025, la cultura coreana siguió evolucionando y consolidándose como un fenómeno global, siendo el K-Pop uno de los principales exponentes.

Una de las tendencias más notables en el k-pop fue la integración de sonidos EDM e hyper-pop en los lanzamientos de los grupos femeninos, así como el regreso del pop-rock, impulsado por el éxito de bandas que apuestan por una estética más instrumental y fresca.

PUBLICIDAD

Además, las colaboraciones internacionales y la presencia de miembros de diferentes nacionalidades en los grupos refuerzan la diversidad y el alcance multicultural del género.

En cuanto a la moda, se marcó pauta con estilos futuristas y tecnológicos. Destacan prendas con telas metálicas, accesorios LED y siluetas minimalistas, fusionando lo digital con lo tradicional.

El movimiento “Y3K” liderado por idols como Lisa y Aespa apuesta por chaquetas holográficas, transparencias y jumpsuits utilitarios, mientras que la sostenibilidad gana terreno con el uso de materiales reciclados y la promoción de marcas éticas.

“A través de cada look, los idols proyectan una estética cuidada al milímetro que cruza fronteras y se vuelve aspiracional”, menciona un artículo publicado por la Universidad Anáhuac de México.

PUBLICIDAD