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Estas son las 10 mejores canciones de K-pop en iTunes España para escuchar hoy mismo

El auge del K-pop ha impulsado las exportaciones musicales y televisivas, generando ganancias multimillonarias para Corea del Sur

Las plataformas de streaming han dedicado espacios al K-pop al ver el impacto que ha tenido en la industria musical actual. (Infobae/Jovani Pérez)
Las plataformas de streaming han dedicado espacios al K-pop al ver el impacto que ha tenido en la industria musical actual. (Infobae/Jovani Pérez)
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El éxito del K-pop en los últimos años es innegable: diariamente, frases en hangul (alfabeto coreano) dominan las tendencias globales de X (antes Twitter), sus exponentes acumulan millones de reproducciones cada vez que lanzan un videoclip en YouTube, son nominados a premios de gran relevancia como los Grammy y lideran rankings importantes como los de Billboard o iTunes.

Con coreografías perfectamente sincronizadas, canciones pegajosas y una mezcla de géneros y estilos, no es sorprendente que muchas plataformas de streaming muestren interés en medir el impacto de este género, creando listas como el Top de canciones de K-pop de iTunes que a continuación se encuentra.

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Las canciones más escuchadas de K-Pop en España

Artista: RM

1. everythingoes (with Nell)

2. like JENNIE

Artista: JENNIE

3. Dynamite

Artista: BTS

4. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

5. 1-800-hot-n-fun

Artista: LE SSERAFIM

6. Billyeoon Goyangi (Do the Dance) (Instrumental)

Artista: ILLIT

7. APT.

Artista: ROSÉ & Bruno Mars

8. REDRED

9. SWIM

Artista: CORTIS

Artista: BTS

10. Soda Pop

Artista: Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

¿Cuál es el grupo de K-Pop más popular en España?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

La euforia por el K-Pop ha alcanzado a todo el mundo, incluido en España donde este movimiento musical cuenta con un importante número de seguidores.

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Sin embargo, hay un grupo que sobresale por mucho de todas por su nivel de fama. Se trata de BTS, para sorpresa de nadie.

Y es que BTS es la agrupación surcoreana con más seguidores a nivel mundial, con más de 77 millones.

El éxito de esta popular banda de K-Pop se refleja en su dominio en las listas de streaming y ventas digitales en el país. Incluso las producciones musicales realizadas por sus integrantes también lo hacen.

Otros artistas y grupos como BlackPink, Stray Kids y Twice también tienen una fuerte presencia dentro del país.

Las competencias musicales dentro del k-pop

Integrantes del grupo STAYC. (Spotify)
Integrantes del grupo STAYC. (Spotify)

En 2025, la cultura coreana siguió evolucionando y consolidándose como un fenómeno global, siendo el K-Pop uno de los principales exponentes.

Una de las tendencias más notables en el k-pop fue la integración de sonidos EDM e hyper-pop en los lanzamientos de los grupos femeninos, así como el regreso del pop-rock, impulsado por el éxito de bandas que apuestan por una estética más instrumental y fresca.

Además, las colaboraciones internacionales y la presencia de miembros de diferentes nacionalidades en los grupos refuerzan la diversidad y el alcance multicultural del género.

En cuanto a la moda, se marcó pauta con estilos futuristas y tecnológicos. Destacan prendas con telas metálicas, accesorios LED y siluetas minimalistas, fusionando lo digital con lo tradicional.

El movimiento “Y3K” liderado por idols como Lisa y Aespa apuesta por chaquetas holográficas, transparencias y jumpsuits utilitarios, mientras que la sostenibilidad gana terreno con el uso de materiales reciclados y la promoción de marcas éticas.

“A través de cada look, los idols proyectan una estética cuidada al milímetro que cruza fronteras y se vuelve aspiracional”, menciona un artículo publicado por la Universidad Anáhuac de México.

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