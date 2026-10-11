Lakovic: "Estuvimos excelentes y mostramos intensidad y mucho carácter"

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Murcia, 11 oct (EFE).- El entrenador de La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, se mostró muy satisfecho por la victoria que su equipo consiguió por 77-90 en la pista del UCAM Murcia Club Baloncesto y por la forma de conseguirla y llegó a decir que estuvieron "excelentes" y que mostraron "intensidad y mucho carácter en una pista y ante un rival muy difíciles".

"Los jugadores tuvieron muy claro dónde venían a jugar, a una pista muy difícil y ante un rival también muy difícil que había ganado aquí frente al Barça. Teníamos que igualar su intensidad y en ataque tener las ideas muy claras y en ese sentido estuvimos excelentes y mostramos, además de intensidad, mucho carácter para mantener ventaja jugando contra la presión del rival. Esta victoria significa mucho", indicó a la hora de hacer la valoración del choque celebrado en el Palacio de los Deportes de la capital del Segura.

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"Nos vino bien para la confianza anotar algunos tiros desde fuera al principio del partido y también fue muy importante que todos los jugadores mantuvieran el foco en lo que debíamos hacer", añadió.

Además citó a dos de los jugadores que contribuyeron a obtener el triunfo. "En la segunda parte aparecieron Kyle Guy con sus tiros y Héctor Aldetete con varios cortes en la zona y su energía, que fueron claves. La respuesta del equipo me hace más feliz que incluso la victoria en sí", apostilló el técnico esloveno. EFE

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Ij/cmm