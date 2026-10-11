El viaje de los reyes a Ceuta y Melilla marca una semana con los partidos ya en precampaña

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Madrid, 11 oct (EFE).- El viaje de los reyes a Ceuta y Melilla marca la semana política, con los partidos ya en precampaña electoral y los que aún no lo han hecho cerrando sus candidatos.

La semana comienza con los actos con motivos de la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Los reyes, acompañados de sus hijas, asistirán al acto central con el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid.

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Al desfile le seguirá la recepción en el Palacio Real, donde Felipe VI y la reina Letizia han invitado a una representación de la sociedad civil de Ceuta y Melilla.

La recepción y los posteriores corrillos de los líderes de los principales partidos con los periodistas servirán para medir la temperatura de la disputa política en los albores de la precampaña electoral

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El martes comienza la histórica visita oficial de los reyes a Ceuta y Melilla, casi 20 años después de que lo hicieran Juan Carlos I y doña Sofía.

Felipe VI y la reina Letizia mantendrán el martes un encuentro con las autoridades ceutíes a puerta cerrada y otro con representantes de la sociedad de la ciudad autónoma, a los que el rey dirigirá unas palabras.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el martes el Consejo de Ministros, donde se podrían aprobar nuevas medidas.

El miércoles continúa la visita de los reyes, en este caso en Melilla, donde llegarán tras pernoctar la noche anterior en Ceuta.

En estas visitas a ambas ciudades autónomas, que han sido consensuadas con el Gobierno y que estaban previstas antes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, los reyes no estarán acompañados por Sánchez.

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El miércoles será además un día importante para Podemos, partido que ha convocado unas primarias abiertas para elegir cabeza de lista para las próximas elecciones generales, un proceso al que se presenta la número dos de los morados, Irene Montero, y al que invitan a participar a las formaciones de izquierda de Frente Amplio.

La Coordinadora Federal de IU ratificará por su parte al candidato del partido para la Presidencia del Gobierno elegido tras un proceso de primarias interno, a la espera también de consensuar un nombre en el conjunto de la coalición Frente Amplio.

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El jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá en Bruselas a la reunión del Consejo Europeo, donde se darán cita los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea para abordar prioridades estratégicas, política exterior común y retos económicos.

La semana se cerrará con la Diputación Permanente del Congreso, que debate en su primera reunión tras la disolución de las Cortes la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes sobre las medidas frente a la dana y las ayudas a los sectores afectados por el incremento de los costes de los combustibles y la energía.

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El viernes finaliza además el plazo para que los partidos que vayan en coalición lo comuniquen, con lo que la semana acabará con todos los nombres ya cerrados y los partidos con los motores a pleno rendimiento para desplegar sus estrategias electorales. EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 8021592702)