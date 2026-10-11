Espana agencias

El viaje de los reyes a Ceuta y Melilla marca una semana con los partidos ya en precampaña

Guardar

Madrid, 11 oct (EFE).- El viaje de los reyes a Ceuta y Melilla marca la semana política, con los partidos ya en precampaña electoral y los que aún no lo han hecho cerrando sus candidatos.

La semana comienza con los actos con motivos de la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Los reyes, acompañados de sus hijas, asistirán al acto central con el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid.

PUBLICIDAD

Al desfile le seguirá la recepción en el Palacio Real, donde Felipe VI y la reina Letizia han invitado a una representación de la sociedad civil de Ceuta y Melilla.

La recepción y los posteriores corrillos de los líderes de los principales partidos con los periodistas servirán para medir la temperatura de la disputa política en los albores de la precampaña electoral

PUBLICIDAD

El martes comienza la histórica visita oficial de los reyes a Ceuta y Melilla, casi 20 años después de que lo hicieran Juan Carlos I y doña Sofía.

Felipe VI y la reina Letizia mantendrán el martes un encuentro con las autoridades ceutíes a puerta cerrada y otro con representantes de la sociedad de la ciudad autónoma, a los que el rey dirigirá unas palabras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el martes el Consejo de Ministros, donde se podrían aprobar nuevas medidas.

El miércoles continúa la visita de los reyes, en este caso en Melilla, donde llegarán tras pernoctar la noche anterior en Ceuta.

En estas visitas a ambas ciudades autónomas, que han sido consensuadas con el Gobierno y que estaban previstas antes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, los reyes no estarán acompañados por Sánchez.

El miércoles será además un día importante para Podemos, partido que ha convocado unas primarias abiertas para elegir cabeza de lista para las próximas elecciones generales, un proceso al que se presenta la número dos de los morados, Irene Montero, y al que invitan a participar a las formaciones de izquierda de Frente Amplio.

La Coordinadora Federal de IU ratificará por su parte al candidato del partido para la Presidencia del Gobierno elegido tras un proceso de primarias interno, a la espera también de consensuar un nombre en el conjunto de la coalición Frente Amplio.

El jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá en Bruselas a la reunión del Consejo Europeo, donde se darán cita los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea para abordar prioridades estratégicas, política exterior común y retos económicos.

La semana se cerrará con la Diputación Permanente del Congreso, que debate en su primera reunión tras la disolución de las Cortes la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes sobre las medidas frente a la dana y las ayudas a los sectores afectados por el incremento de los costes de los combustibles y la energía.

El viernes finaliza además el plazo para que los partidos que vayan en coalición lo comuniquen, con lo que la semana acabará con todos los nombres ya cerrados y los partidos con los motores a pleno rendimiento para desplegar sus estrategias electorales. EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 8021592702)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Embalses España domingo 11 de octubre: reserva de agua bajó -0,92 %

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses España domingo 11 de octubre: reserva de agua bajó -0,92 %

Tom Grond, el nómada holandés que lleva 14 años sin casa: así es su vida de viajero permanente

El influencer de viajes dejó atrás su vida convencional para convertirse en nómada digital y financiar sus desplazamientos a través de su blog

Tom Grond, el nómada holandés que lleva 14 años sin casa: así es su vida de viajero permanente

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Comienza una carrera electoral en la que los partidos tendrán que responder a los problemas de los españoles mientras el hartazgo en materia de vivienda se refleja en la Puerta del Sol

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Judith Ventura, exdrogadicta, habla de los efectos reales de las drogas: “Mis venas estaban destrozadas por el consumo diario y no era capaz ni de mover los dedos”

La creadora de contenido de 25 años pide que no se normalice el consumo de sustancias, pues la vida en drogodependencia “no se la desearía ni a mi peor enemigo”

Judith Ventura, exdrogadicta, habla de los efectos reales de las drogas: “Mis venas estaban destrozadas por el consumo diario y no era capaz ni de mover los dedos”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El café industrial se tuesta más para estandarizar el sabor, mientras que en el de especialidad cada lote se somete a una criba grano a grano

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

Ayuso vuelve a arremeter contra el voto por correo en el acto inaugural de la precampaña del PP: afirma que teme “trampas” porque en 2023 hubo gente que no recibió papeletas

El Ministerio de Justicia investiga cómo es posible que Víctor de Aldama haya sido dado de alta por tercera vez en el ‘caso Leire’ sin ser parte

ECONOMÍA

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

DEPORTES

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Rayo Vallecano de Martín Presa acusa a Bukaneros de planificar la suspensión del partido y anuncia que identificará a los “vándalos”

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El FC Barcelona vuela en su regreso del parón de selecciones y arrolla a un Getafe que empieza a mirar a la parte baja de la clasificación

El Atlético de Madrid rompe el maleficio de Mendizorroza y se impone a un guerrillero Alavés al ritmo de Álex Baena y el Cuti Romero