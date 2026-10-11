Cuatro investigados por un incendio que quemó 150 hectáreas en un parque natural de Murcia

Guardar

Murcia, 11 oct (EFE).- La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas como presuntas autoras del incendio que calcinó 150 hectáreas de masa forestal del Parque Regional de El Valle y Carrascoy, en Murcia, el pasado mes de junio.

Las llamas, que comenzaron el 2 de junio y quedaron extinguidas el día 6, afectaron también a la pedanía murciana de Garres y Lages y obligaron al desalojo de un centenar de vecinos de unas 50 viviendas de la zona.

PUBLICIDAD

Los investigadores consideran que el origen del siniestro fue el mal estado de una línea eléctrica particular de baja tensión que no contaba con autorización y que implicaba un importante riesgo de desencadenar un incendio forestal, según ha informado este domingo en un comunicado la Guardia Civil.

Agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) se trasladaron desde Madrid para apoyar a los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Murcia en la investigación, en la que también colaboraron agentes de la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (BRIDA) de la Región de Murcia.

PUBLICIDAD

Las pesquisas permitieron esclarecer que la citada línea eléctrica suministraba energía a un grupo de viviendas de la zona y llevaron a investigar a las personas responsables de su gestión como presuntas autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

En la extinción del fuego, que afectó a un área poblada por pino carrasco, esparto, aliaga y lentisco, participó la Unidad Militar de Emergencias (UME) además de bomberos y efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local de Murcia, Protección Civil y otros servicios de emergencias.

PUBLICIDAD

La zona afectada forma parte de la Red Natura 2000 ya que está declarada Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y parte de su territorio es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por la presencia del búho real (Bubo bubo), además de refugio para otras aves rapaces como el águila perdicera (Hierastus fasciatus) o el águila real (Aquila chrysaetos), señala el comunicado.

Además, alberga una fortaleza tardorromana del siglo IV, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).EFE