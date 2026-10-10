Surne Bilbao, con Hlinason y Hilliard, busca continuidad ante el Burgos

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Bilbao, 10 oct (EFE).- El Surne Bilbao, con Tryggvi Hlinason y Darrun Hilliard ya recuperados de sus problemas físicos, recibirá el domingo en el Bilbao Arena (18.00 horas) al Recoletas Salud San Pablo Burgos con el objetivo de dar continuidad a las buenas sensaciones ofrecidas el martes en su estreno europeo frente al Igokea.

El sólido triunfo en Bosnia, logrado sin dos jugadores capitales como el pívot islandés y el alero estadounidense, permitió aliviar el sabor amargo de la derrota encajada el domingo en la prórroga en A Coruña (104-101), un partido que, además, castigó al equipo de Jaume Ponsarnau con las lesiones de ambos jugadores, ya recuperados.

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Hlinason recibió un fuerte golpe en la cabeza que requirió varios puntos de sutura, mientras que Hilliard viajó a Laktaši con la expedición, pero no llegó a saltar a la pista debido a unas molestias en un tobillo derivadas del encuentro disputado en el Coliseum coruñés.

Más allá de la valiosa victoria, lo que más satisfecho dejó a Ponsarnau fue la capacidad competitiva de su equipo en un contexto exigente, en el que logró elevar el nivel de energía que el técnico había echado en falta en el primer desplazamiento liguero de la temporada.

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Así, Bastien Vautier hizo que se notara menos la ausencia de Hlinason, supliendo con eficacia el papel dominante del islandés en la pintura, mientras que jugadores de la segunda unidad como Ansorregi, Duscak o Hustak aportaron minutos de calidad y descanso a los principales referentes del equipo.

Con la plantilla al completo, Ponsarnau deberá hacer un descarte que en las dos primeras jornadas de la Liga Endesa ha sido el pívot checo Ondrej Hustak.

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El conjunto bilbaíno recibirá a un rival al que ha derrotado en tres de sus cuatro visitas a Miribilla. El San Pablo Burgos se impuso por 62-78 en su primera comparecencia en Bilbao, pero cayó en las tres siguientes, en las temporadas 2020-21 (98-89), 2021-22 (87-81) y 2025-26 (95-85). EFE

ibn/sf/cmm