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Patxi López lamenta que Junts se haya enrocado en el 'no' en el final de legislatura: "Es una cosa para estudiar"

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El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha lamentado este sábado que Junts se haya enrocado en el 'no' en este final de legislatura impidiendo, entre otros asuntos, aprobar los dos decretos de vivienda, lo que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a adelantar al 29 de noviembre las elecciones generales. "Lo de Junts es una cosa para estudiar", ha llegado a decir.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, López ha reconocido que, gracias a los votos de los de Carles Puigdemont, el Ejecutivo ha sacado adelante "buena parte" de los 79 decretos y leyes aprobados en esta legislatura.

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Pero ha criticado que precisamente la vivienda haya sido el asunto que más discrepancias ha suscitado entre ellos. "Junts defiende en materia de vivienda otros intereses que no son precisamente los de la gente que necesita una vivienda asequible, sino de quienes utilizan la vivienda para hacer negocio", ha denunciado.

Una actitud que el dirigente socialista ha contrastado con la de otros socios, que cree que "han entendido mejor que es mucho más positivo acordar y pactar para sacar cosas adelante, aunque no sea tu programa de máximos, que enrocarte en el no", como ha ocurrido con los decretos de vivienda que el Congreso rechazó recientemente y que la Diputación Permanente volverá a votar próximamente.

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En este sentido, y preguntado por las críticas del PP al Gobierno por reintentar aprobar esos decretos aprovechando que en la Diputación Permanente las mayorías le favorecen, López ha recordado que la composición de este órgano que sustituye al Pleno en periodos entre legislaturas o periodos extraordinarios está pactada con los 'populares' desde el inicio de la legislatura y que, en todo caso, "hay precedentes" de que la Diputación Permanente haya aprobado decretos.

"Es un mecanismo legal y legítimo, y así lo ha sido durante toda esta legislatura y en otras legislaturas", ha insistido el exlehendakari, apuntando que si con ello consiguen evitar desahucios como el de la fallecida Maricarmen, "bienvenido sea".

LEGISLATURA "BRONCA" Y "MUY COMPLEJA"

Aún con todo, Patxi López ha puesto en valor la legislatura, ya concluida, pese a haber sido "muy compleja", dada la "enorme" pluralidad del Congreso, y "una de las más broncas", como lo demuestran los permanentes "insultos y descalificaciones" hacia el PSOE lanzados desde la bancada del PP o que en su final una diputada del PP --en alusión a Ana Belén Vázquez-- haya acabado exhibiendo un bote de gas pimienta.

En ese sentido, ha lamentado que la legislatura ha sido "muy poco edificante" para la ciudadanía que, según ha remarcado, no elige a sus representantes para que se insulten, sino para que den respuesta a sus problemas y necesidades.

Preguntado en este punto si hay sido un error no llevar los Presupuestos al Congreso o al menos intentarlo, López ha respondido subrayando que con las prórrogas presupuestarias el Gobierno ha conseguido que España sea el país que más ha crecido de la UE y que se haya distribuido "muy bien" la riqueza subiendo las pensiones, aumentando los salarios, incrementando el número de becas o promoviendo una política de empleo que está en récord histórico de afiliados a la Seguridad Social.

"Es decir --ha resumido el portavoz de los socialistas en la Cámara Baja--, no ha sido impedimento no tenerlos (los Presupuestos) para que este Gobierno progresista hiciera políticas que ayudaran a la gente".

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