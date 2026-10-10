Espana agencias

La innovación luce en el sector hortofrutícola: del 'carpaccio' de setas a kiwis amarillos

Guardar

Manuel Weiss Pérez

Madrid, 10 oct (EFE).- La 18ª edición de Fruit Attraction ha servido para conocer propuestas innovadoras en el sector hortofrutícola, desde nuevas variedades frutales como kiwis amarillos hasta preparados de setas listos para comer, envases ecológicos y tecnología para optimizar los cultivos.

PUBLICIDAD

La gran feria internacional, en lo que a frutas y hortalizas respecta, ha celebrado esta semana en Ifema una nueva edición en la que, como cada año, se han presentado al público numerosas novedades que atañen a toda la cadena alimentaria, desde el cultivo hasta la presentación, pasando por el envasado.

Lo más visual y llamativo para el gran público es toda la innovación que llega al producto final y aquí ha destacado el 'carpaccio' de setas ya preparado presentado por Setas Vallondo, una firma procedente del municipio de Autol, en La Rioja.

PUBLICIDAD

Esta empresa pretende llevar al cliente setas "premium" con recetas sofisticadas listas para consumir en cinco minutos; en Fruit Attraction, ha exhibido un paquete con "setas de cardo" acompañado de salsa de cítricos, parmesano y almendras que solo hay que calentar rápidamente en la sartén antes de verter el acompañamiento ya preparado y servir.

Otra novedad es la presentada por la empresa Cool Impact Farming, centrada en evitar el desperdicio alimentario y dar una "segunda oportunidad" a aquellas piezas de fruta que son descartadas por su aspecto "más feo" a pesar de estar en perfecto estado en lo que a sabor y condiciones sanitarias respecta.

Como explica a EFE su representante del departamento de cuentas, Laura Ochoa, la firma se dedica principalmente a la producción de kiwi y arándanos y han abierto una nueva vía para comercializar esos frutos "menos atractivos a la vista".

Con kiwi trabaja también la empresa italiana Magalotti (Vivai) que ha aprovechado la feria para presentar en sociedad una variedad de este fruto con "pulpa amarilla y corazón rojo".

Se trata de un kiwi de "maduración temprana" con una característica forma alargada y abovada que destaca por su sabor dulce y su larga vida útil.

La multinacional francesa SNF, presente en 140 países, ha mostrado en Ifema su "producto estrella", Flobond D12010, una tecnología que optimiza el manejo de los recursos hídricos y nutrientes, "aumenta la estabilidad estructural del suelo" y combate su degradación, como ha detallado el director de la división agrícola para Latinoamérica, Yves Tassart.

Como ha explicado Tassart, antes existían productos que atendían por separado estas necesidades, mientras que Flobond D12010 está preparado para actuar sobre todos ellos de manera conjunta y es "compatible" con todos los sistemas de riego.

Por su parte, la empresa Grapa Varieties ha presentado uno de los tres programas de mejora genética de uva de mesa "líderes en el mundo", según jefe de marketing, Giorgios Bitsakos.

Este proyecto selecciona variedades de uva más "resilientes" de ciclos cortos y tempranas que significan un "ahorro" de agua y también de fertilizantes y pesticidas frente a aquellas variedades tradicionales con ciclos de crecimiento largos.

La empresa trabaja con variedades patentadas sin semilla y con ventaja respecto a las clásicas en términos de productividad, fertilidad y resistencia a las inclemencias climáticas.

Los principales actores del mundo hortofrutícola dejan así atrás una nueva edición de Fruit Attraction que el próximo año volverá a sacar a la palestra las novedades más destacadas para la mesa y los cultivos. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 10 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 10 octubre

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

Ni el paso de los años ni el desempeño garantizan por sí solos una mejora salarial, salvo que estén contemplados en el convenio o el acuerdo laboral firmado

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

La Aemet adelanta el tiempo que hará el puente del 12 de octubre: ambiente estable y ascenso de las temperaturas, pero con lluvias en estas zonas

Aunque el fin de semana será fresco, se espera que los termómetros suban, situándose en valores por encima de los normales para la época del año

La Aemet adelanta el tiempo que hará el puente del 12 de octubre: ambiente estable y ascenso de las temperaturas, pero con lluvias en estas zonas

El Gobierno publica la lista de los centros habilitados en el extranjero para votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre

La entrega presencial de los sobres deberá realizarse entre el octavo y el tercer día anteriores a esa fecha

El Gobierno publica la lista de los centros habilitados en el extranjero para votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno publica la lista de los centros habilitados en el extranjero para votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre

El Gobierno publica la lista de los centros habilitados en el extranjero para votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre

ERC y Bildu reeditarán su coalición al Senado: “La unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas”

Los cinco puntos débiles de Europa que Rusia podría aprovechar en un ataque: de su enclave de Kaliningrado al corredor que lo conecta con Bielorrusia

Feijóo ante su segunda, mejor y última oportunidad: Sánchez está en la lona a 50 días para las elecciones, pero hay un riesgo a la derecha

El túnel submarino de 6 km con islas flotantes que busca unir Sicilia con la península italiana con menor impacto ambiental

ECONOMÍA

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de David Villa sobre su infancia: “Mi padre se jugaba la vida a 800 metros bajo tierra en la mina de carbón para darme una oportunidad”

Un ex luchador de la UFC defiende el honor de Ilia Topuria tras su derrota ante Justin Gaethje: “Estaba dispuesto a morir ahí dentro”

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”

Quién es Shai Gilgeous-Alexander: la estrella de la NBA que se ha incorporado como accionista en el Atlético de Madrid