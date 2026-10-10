La innovación luce en el sector hortofrutícola: del 'carpaccio' de setas a kiwis amarillos

Guardar

Manuel Weiss Pérez

Madrid, 10 oct (EFE).- La 18ª edición de Fruit Attraction ha servido para conocer propuestas innovadoras en el sector hortofrutícola, desde nuevas variedades frutales como kiwis amarillos hasta preparados de setas listos para comer, envases ecológicos y tecnología para optimizar los cultivos.

PUBLICIDAD

La gran feria internacional, en lo que a frutas y hortalizas respecta, ha celebrado esta semana en Ifema una nueva edición en la que, como cada año, se han presentado al público numerosas novedades que atañen a toda la cadena alimentaria, desde el cultivo hasta la presentación, pasando por el envasado.

Lo más visual y llamativo para el gran público es toda la innovación que llega al producto final y aquí ha destacado el 'carpaccio' de setas ya preparado presentado por Setas Vallondo, una firma procedente del municipio de Autol, en La Rioja.

PUBLICIDAD

Esta empresa pretende llevar al cliente setas "premium" con recetas sofisticadas listas para consumir en cinco minutos; en Fruit Attraction, ha exhibido un paquete con "setas de cardo" acompañado de salsa de cítricos, parmesano y almendras que solo hay que calentar rápidamente en la sartén antes de verter el acompañamiento ya preparado y servir.

Otra novedad es la presentada por la empresa Cool Impact Farming, centrada en evitar el desperdicio alimentario y dar una "segunda oportunidad" a aquellas piezas de fruta que son descartadas por su aspecto "más feo" a pesar de estar en perfecto estado en lo que a sabor y condiciones sanitarias respecta.

PUBLICIDAD

Como explica a EFE su representante del departamento de cuentas, Laura Ochoa, la firma se dedica principalmente a la producción de kiwi y arándanos y han abierto una nueva vía para comercializar esos frutos "menos atractivos a la vista".

Con kiwi trabaja también la empresa italiana Magalotti (Vivai) que ha aprovechado la feria para presentar en sociedad una variedad de este fruto con "pulpa amarilla y corazón rojo".

PUBLICIDAD

Se trata de un kiwi de "maduración temprana" con una característica forma alargada y abovada que destaca por su sabor dulce y su larga vida útil.

La multinacional francesa SNF, presente en 140 países, ha mostrado en Ifema su "producto estrella", Flobond D12010, una tecnología que optimiza el manejo de los recursos hídricos y nutrientes, "aumenta la estabilidad estructural del suelo" y combate su degradación, como ha detallado el director de la división agrícola para Latinoamérica, Yves Tassart.

PUBLICIDAD

Como ha explicado Tassart, antes existían productos que atendían por separado estas necesidades, mientras que Flobond D12010 está preparado para actuar sobre todos ellos de manera conjunta y es "compatible" con todos los sistemas de riego.

Por su parte, la empresa Grapa Varieties ha presentado uno de los tres programas de mejora genética de uva de mesa "líderes en el mundo", según jefe de marketing, Giorgios Bitsakos.

PUBLICIDAD

Este proyecto selecciona variedades de uva más "resilientes" de ciclos cortos y tempranas que significan un "ahorro" de agua y también de fertilizantes y pesticidas frente a aquellas variedades tradicionales con ciclos de crecimiento largos.

La empresa trabaja con variedades patentadas sin semilla y con ventaja respecto a las clásicas en términos de productividad, fertilidad y resistencia a las inclemencias climáticas.

PUBLICIDAD

Los principales actores del mundo hortofrutícola dejan así atrás una nueva edición de Fruit Attraction que el próximo año volverá a sacar a la palestra las novedades más destacadas para la mesa y los cultivos. EFE

(Foto)