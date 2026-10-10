Interior destina 19 millones al año a "inteligencia" contra el 'narco' en Andalucía: "Se ha debilitado su estructura"

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El Ministerio del Interior destina más de 19 millones de euros al año a medios tecnológicos para contar con "inteligencia policial" que ayude a hacer frente con más eficacia a la implantación de redes de narcotráfico en la costa andaluza dentro del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

En este sentido, Interior ha sostenido que las medidas impulsadas desde 2018 han permitido "recuperar espacios antes dominados por redes criminales y debilitar la estructura logística y financiera del narcotráfico".

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"La inversión en medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia policial cuenta con un presupuesto de 19,4 millones de euros para 2026, igualmente ampliables en 2027", ha señalado en una respuesta parlamentaria fechada el 21 de septiembre, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Los datos los ha incluido en respuesta a una batería de preguntas del PP, que se había interesado, entra otras cuestiones, por si las declaraciones públicas de los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están sujetas a algún tipo de instrucción, supervisión o directriz por parte del Gobierno o del Ministerio del Interior.

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PLAN ESPECIAL DESDE 2018

Interior se ha remitido al Plan Especial de Seguridad para al Campo de Gibraltar, que puso en marcha el ministro Fernando Grande-Marlaska en 2018 y que se ha prorrogado por quinta vez hasta el 31 de diciembre de 2027, alcanzando ya a todas las provincias costeras de Andalucía y a Sevilla, en lo que respecta al río Guadalquivir.

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Dicho plan incluye una dotación de 18,8 millones de euros en medidas estructurales y organizativas de refuerzo de las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que se ampliarán en 2027 según las necesidades operativas.

"Desde su puesta en marcha en julio de 2018, el plan ha permitido recuperar espacios antes dominados por redes criminales, debilitar la estructura logística y financiera del narcotráfico, incrementar la actividad policial con eficacia y continuidad, mejorar los recursos y capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y reforzar la presencia del Estado en un enclave estratégico", ha apostillado Interior.

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El PP también se ha interesado en numerosas ocasiones sobre declarar el litoral andaluz como "zona de especial singularidad", a lo que el Ministerio del Interior ha contestado remitiéndose al grupo de trabajo en el seno de la Secretaría de Estado de Seguridad que, "de manera permanente", analiza indicadores objetivos como tasas de criminalidad, eficacia operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las condiciones de trabajo de los agentes.