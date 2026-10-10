"Gobierne quien gobierne, la agenda ambiental avanzará", afirma la directora de CONAMA

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Madrid, 10 oct (EFE).- "Gobierne quien gobierne, la agenda ambiental seguirá avanzando", ha afirmado a EFE Alicia Torrego, directora del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), que abrirá sus puertas justo al día siguiente de las próximas elecciones generales: "una coincidencia extraordinaria" que demuestra que "la transición ecológica no se hace en un ciclo político".

La XVIII edición de CONAMA, el foro ambiental más importante a nivel nacional, reunirá en el centro de convenciones madrileño de IFEMA a representantes de administraciones, profesionales, empresas y organizaciones sociales, entre otros, desde el 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre en "una oportunidad para poner encima de la mesa una agenda ambiental que no puede parar" y que requiere "ejecutar mucha planificación ya aprobada".

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Esta agenda busca "integrar energía, agua, vivienda, movilidad biodiversidad..., que no se pueden tratar como políticas separadas" en un congreso que intentará reavivar el interés por el medio ambiente en el actual panorama de crisis económica.

Torrego ha insistido en la necesidad de superar "la dicotomía de economía o medioambiente" porque "no es factible un crecimiento ilimitado en un planeta finito", pero también porque "la política ambiental también es política industrial, económica, territorial..., al final estamos hablando de cuestiones que son una oportunidad para impulsar la modernización y competitividad de España".

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El lema de la próxima edición de CONAMA es 'Hacer' pues la transición ecológica "ya no necesita demostrar por qué es necesaria sino mostrar cómo hay que hacerla", ha añadido su directora, que aspira a mostrar "por un lado, las cosas que se están haciendo y, por otro lado, lo que queda por hacer".

Para ello "queremos enseñar proyectos que funcionan, conectar a la gente que está haciendo cosas con los que quieren hacerlas, discutir qué barreras tenemos y cómo eliminarlas" en un programa que reúne "muchísimas actividades y muchísimos ámbitos de trabajo".

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Un punto relevante será la creación de un nuevo comité técnico dirigido a los jóvenes porque "no podemos seguir hablando de cómo se hacían las cosas antes, tenemos que dibujar cómo hay que hacerlas en los próximos 20 años" y además "hacer no significa sólo ejecutar proyectos, también construir capacidades y redes profesionales" para garantizar "un relevo" en el sector.

En este sentido, "siempre ha habido un espacio destinado a estudiantes y futuros profesionales que tienen su primer contacto con el sector" aunque después "nos encontramos con la paradoja de que cuando empiezan a trabajar y sería útil que siguieran participando en los debates, encuentran todas las dificultades para tener un permiso de su empresa u organización y acudir a CONAMA", ha lamentado.

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Entre las múltiples actividades del programa figura el EIMA (Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo sostenible), porque "la transición ecológica no entiende de fronteras" con el objetivo de lanzar "una hoja de ruta a 2030" en apoyo a la agenda ambiental que salga de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará los próximos días 4 y el 5 de noviembre en Madrid.

Esta hoja de ruta "pondrá al servicio de esa agenda las capacidades profesionales y la metodología de trabajo participativo" del congreso, destaca.

También se concederá el Premio CONAMA, que reconoce las soluciones de sostenibilidad en pequeños y medianos municipios para visibilizar experiencias concretas de casos de éxito desarrollados por estas localidades con apoyo de organizaciones sociales y a veces de diputaciones.

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"Estos premios los vemos luego en los telediarios", ha comentado Torrego, como sucedió con el de la edición anterior en 2024 que reconoció la iniciativa 'AdáptaTe' en Legarda (Navarra) con un proyecto de prevención de incendios forestales "de máxima actualidad y con la implicación social de todo el pueblo, incluso del ganado, con sus 'vacas bombero' para prevenir incendios como los sufridos en años anteriores" ante los cuales "han reaccionado de una manera absolutamente práctica y potente". EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 8023133787)