Espana agencias

"Gobierne quien gobierne, la agenda ambiental avanzará", afirma la directora de CONAMA

Guardar

Madrid, 10 oct (EFE).- "Gobierne quien gobierne, la agenda ambiental seguirá avanzando", ha afirmado a EFE Alicia Torrego, directora del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), que abrirá sus puertas justo al día siguiente de las próximas elecciones generales: "una coincidencia extraordinaria" que demuestra que "la transición ecológica no se hace en un ciclo político".

La XVIII edición de CONAMA, el foro ambiental más importante a nivel nacional, reunirá en el centro de convenciones madrileño de IFEMA a representantes de administraciones, profesionales, empresas y organizaciones sociales, entre otros, desde el 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre en "una oportunidad para poner encima de la mesa una agenda ambiental que no puede parar" y que requiere "ejecutar mucha planificación ya aprobada".

PUBLICIDAD

Esta agenda busca "integrar energía, agua, vivienda, movilidad biodiversidad..., que no se pueden tratar como políticas separadas" en un congreso que intentará reavivar el interés por el medio ambiente en el actual panorama de crisis económica.

Torrego ha insistido en la necesidad de superar "la dicotomía de economía o medioambiente" porque "no es factible un crecimiento ilimitado en un planeta finito", pero también porque "la política ambiental también es política industrial, económica, territorial..., al final estamos hablando de cuestiones que son una oportunidad para impulsar la modernización y competitividad de España".

PUBLICIDAD

El lema de la próxima edición de CONAMA es 'Hacer' pues la transición ecológica "ya no necesita demostrar por qué es necesaria sino mostrar cómo hay que hacerla", ha añadido su directora, que aspira a mostrar "por un lado, las cosas que se están haciendo y, por otro lado, lo que queda por hacer".

Para ello "queremos enseñar proyectos que funcionan, conectar a la gente que está haciendo cosas con los que quieren hacerlas, discutir qué barreras tenemos y cómo eliminarlas" en un programa que reúne "muchísimas actividades y muchísimos ámbitos de trabajo".

Un punto relevante será la creación de un nuevo comité técnico dirigido a los jóvenes porque "no podemos seguir hablando de cómo se hacían las cosas antes, tenemos que dibujar cómo hay que hacerlas en los próximos 20 años" y además "hacer no significa sólo ejecutar proyectos, también construir capacidades y redes profesionales" para garantizar "un relevo" en el sector.

En este sentido, "siempre ha habido un espacio destinado a estudiantes y futuros profesionales que tienen su primer contacto con el sector" aunque después "nos encontramos con la paradoja de que cuando empiezan a trabajar y sería útil que siguieran participando en los debates, encuentran todas las dificultades para tener un permiso de su empresa u organización y acudir a CONAMA", ha lamentado.

Entre las múltiples actividades del programa figura el EIMA (Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo sostenible), porque "la transición ecológica no entiende de fronteras" con el objetivo de lanzar "una hoja de ruta a 2030" en apoyo a la agenda ambiental que salga de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará los próximos días 4 y el 5 de noviembre en Madrid.

Esta hoja de ruta "pondrá al servicio de esa agenda las capacidades profesionales y la metodología de trabajo participativo" del congreso, destaca.

También se concederá el Premio CONAMA, que reconoce las soluciones de sostenibilidad en pequeños y medianos municipios para visibilizar experiencias concretas de casos de éxito desarrollados por estas localidades con apoyo de organizaciones sociales y a veces de diputaciones.

"Estos premios los vemos luego en los telediarios", ha comentado Torrego, como sucedió con el de la edición anterior en 2024 que reconoció la iniciativa 'AdáptaTe' en Legarda (Navarra) con un proyecto de prevención de incendios forestales "de máxima actualidad y con la implicación social de todo el pueblo, incluso del ganado, con sus 'vacas bombero' para prevenir incendios como los sufridos en años anteriores" ante los cuales "han reaccionado de una manera absolutamente práctica y potente". EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 8023133787)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 10 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 10 octubre

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

Ni el paso de los años ni el desempeño garantizan por sí solos una mejora salarial, salvo que estén contemplados en el convenio o el acuerdo laboral firmado

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

La Aemet adelanta el tiempo que hará el puente del 12 de octubre: ambiente estable y ascenso de las temperaturas, pero con lluvias en estas zonas

Aunque el fin de semana será fresco, se espera que los termómetros suban, situándose en valores por encima de los normales para la época del año

La Aemet adelanta el tiempo que hará el puente del 12 de octubre: ambiente estable y ascenso de las temperaturas, pero con lluvias en estas zonas

El Gobierno publica la lista de los centros habilitados en el extranjero para votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre

La entrega presencial de los sobres deberá realizarse entre el octavo y el tercer día anteriores a esa fecha

El Gobierno publica la lista de los centros habilitados en el extranjero para votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno publica la lista de los centros habilitados en el extranjero para votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre

El Gobierno publica la lista de los centros habilitados en el extranjero para votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre

ERC y Bildu reeditarán su coalición al Senado: “La unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas”

Los cinco puntos débiles de Europa que Rusia podría aprovechar en un ataque: de su enclave de Kaliningrado al corredor que lo conecta con Bielorrusia

Feijóo ante su segunda, mejor y última oportunidad: Sánchez está en la lona a 50 días para las elecciones, pero hay un riesgo a la derecha

El túnel submarino de 6 km con islas flotantes que busca unir Sicilia con la península italiana con menor impacto ambiental

ECONOMÍA

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de David Villa sobre su infancia: “Mi padre se jugaba la vida a 800 metros bajo tierra en la mina de carbón para darme una oportunidad”

Un ex luchador de la UFC defiende el honor de Ilia Topuria tras su derrota ante Justin Gaethje: “Estaba dispuesto a morir ahí dentro”

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”

Quién es Shai Gilgeous-Alexander: la estrella de la NBA que se ha incorporado como accionista en el Atlético de Madrid