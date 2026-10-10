Gavira (Vox) reclama a Montero explicaciones por "la compra de votos por correo en varios pueblos de Andalucía"

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El presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha reclamado este sábado explicaciones a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y que "dé la cara por la compra de votos por correo en varios pueblos de Andalucía".

Así lo ha señalado el también vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz en un apunte en su cuenta de la red social 'X' en el que se hace eco de una información sobre presuntos casos de fraude electoral en Andalucía.

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El dirigente andaluz de Vox ha advertido al PSOE de que "ni Andalucía es su cortijo, ni los votos de los españoles les pertenecen".

Además, Gavira ha animado a los ciudadanos a votar "presencialmente" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "acabar con el cortijo socialista", ha concluido.

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