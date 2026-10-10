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ERC y EH Bildu reeditarán su coalición al Senado para hacer fente al "bloque reaccionario"

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San Sebastián, 10 oct (EFE).- ERC y EH Bildu han acordado que volverán a presentare como coalición en las elecciones del 29 de noviembre para el Senado con el objetivo de unir fuerzas en defensa de los derechos de vascos y catalanes, ampliar las coberturas sociales y hacer frente al "bloque reaccionario".

Ambas formaciones han anunciado este sábado en un comunicado conjunto que han decidido reeditar la coalición al Senado con la que concurrieron a los comicios de 2023 ya que "la unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas".

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ERC y EH Bildu han valorado su colaboración en esta cámara y han apostado por continuar con una fórmula conjunta que, a su juicio, ha demostrado su utilidad para defender "los intereses de ambos pueblos y de sus mayorías sociales".

En su opinión, "ante la amenaza que supondría un Gobierno del bloque reaccionario en el Estado, las izquierdas soberanistas vasca y catalana tienen claro que el próximo 29 de noviembre hay partido. Y que es posible ganarlo, aunque para hacerlo es necesario sumar fuerzas, unir voluntades y poner por delante aquello que comparten nuestros pueblos: la defensa de sus derechos, de unas condiciones de vida dignas y de su capacidad para decidir su futuro", agregan.

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EH Bildu y ERC consideran que "esta coyuntura histórica exige altura de miras y responsabilidad para construir una alternativa capaz de plantar cara al bloque reaccionario" que "sitúe en el centro las necesidades de la ciudadanía" frente a "cualquier interés partidista".

En este contexto, destacan la "emergencia habitacional" como uno de los principales problemas actuales y se comprometen a hacer todo lo que esté en su mano para contribuir a garantizar el derecho a la vivienda y defender a quienes sufren las consecuencias de esta situación.

"La libertad de nuestras naciones y la ampliación de los derechos de la ciudadanía son objetivos que merecen todo el esfuerzo compartido" en esta colaboración, concluyen. EFE

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