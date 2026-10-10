Elena Buenavida y Kendra Chery sufren sendas lesiones musculares

Guardar

Valencia, 10 oct (EFE).- Las jugadoras de Valencia Basket Elena Buenavida y Kendra Chery sufren lesiones musculares por lo que serán baja los próximos partidos y su fecha de vuelta dependerá de la evolución de sus respectivas lesiones.

Buenavida se lesionó en los primeros compases del encuentro disputado el pasado miércoles ante el Meins Avenida durante el partido de LF Endesa en el Roig Arena; mientras que Kendra Chery se lesionó durante el partido de la primera jornada en la pista de Azulmarino Mallorca Palma.

PUBLICIDAD

Tras las pertinentes pruebas médicas hechas a ambas jugadoras se confirmó por parte del club que la escolta española sufre una afectación de la musculatura en el isquiotibial de su pierna derecha, mientras que la ala-pívot francesa sufre una afectación de la musculatura en su aductor.

Ambas jugadoras afrontan la recuperación de sus respectivas lesiones y su evolución determinará su regreso a la pista. EFE