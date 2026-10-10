Espana agencias

Elena Buenavida y Kendra Chery sufren sendas lesiones musculares

Guardar

Valencia, 10 oct (EFE).- Las jugadoras de Valencia Basket Elena Buenavida y Kendra Chery sufren lesiones musculares por lo que serán baja los próximos partidos y su fecha de vuelta dependerá de la evolución de sus respectivas lesiones.

Buenavida se lesionó en los primeros compases del encuentro disputado el pasado miércoles ante el Meins Avenida durante el partido de LF Endesa en el Roig Arena; mientras que Kendra Chery se lesionó durante el partido de la primera jornada en la pista de Azulmarino Mallorca Palma.

PUBLICIDAD

Tras las pertinentes pruebas médicas hechas a ambas jugadoras se confirmó por parte del club que la escolta española sufre una afectación de la musculatura en el isquiotibial de su pierna derecha, mientras que la ala-pívot francesa sufre una afectación de la musculatura en su aductor.

Ambas jugadoras afrontan la recuperación de sus respectivas lesiones y su evolución determinará su regreso a la pista. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de bolitas crujientes de chocolate para acompañar tu café, con solo tres ingredientes y sin horno

Una chef francesa revela el truco de las rosas del desierto en versión bocadito, ideales para mojar en el café

Receta de bolitas crujientes de chocolate para acompañar tu café, con solo tres ingredientes y sin horno

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Las diferencias sobre vender, conservar o utilizar una vivienda pueden bloquear el patrimonio durante años, por lo que la planificación sucesoria adaptada a cada familia permite anticipar desacuerdos

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancan este sábado la precampaña electoral: cuál es la diferencia con la campaña electoral

La clave que distingue ambas etapas es principalmente la posibilidad legal de pedir el voto de forma directa

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancan este sábado la precampaña electoral: cuál es la diferencia con la campaña electoral

María Patiño reaparece por todo lo alto en laSexta con Marc Giró tras año y medio de parón: “Llegué a ser incapaz de poner la tele porque me hacía daño”

La comunicadora rompe su silencio con una nueva etapa profesional y cuenta como se siente desde la ruptura con Mediaset

María Patiño reaparece por todo lo alto en laSexta con Marc Giró tras año y medio de parón: “Llegué a ser incapaz de poner la tele porque me hacía daño”

El pueblo de Gran Canaria perfecto para escapar del sol y la playa: montañas, volcanes y almendros

El entorno conserva asentamientos trogloditas, graneros fortificados y necrópolis antiguas

El pueblo de Gran Canaria perfecto para escapar del sol y la playa: montañas, volcanes y almendros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancan este sábado la precampaña electoral: cuál es la diferencia con la campaña electoral

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancan este sábado la precampaña electoral: cuál es la diferencia con la campaña electoral

El Gobierno publica la lista de los centros habilitados en el extranjero para votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre

ERC y Bildu reeditarán su coalición al Senado: “La unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas”

Los cinco puntos débiles de Europa que Rusia podría aprovechar en un ataque: de su enclave de Kaliningrado al corredor que lo conecta con Bielorrusia

Feijóo ante su segunda, mejor y última oportunidad: Sánchez está en la lona a 50 días para las elecciones, pero hay un riesgo a la derecha

ECONOMÍA

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

DEPORTES

Mourinho, ante el fantasma de Xabi Alonso: un octubre con cinco partidos en 15 días que puede marcar su futuro en el Real Madrid

Mourinho, ante el fantasma de Xabi Alonso: un octubre con cinco partidos en 15 días que puede marcar su futuro en el Real Madrid

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de David Villa sobre su infancia: “Mi padre se jugaba la vida a 800 metros bajo tierra en la mina de carbón para darme una oportunidad”

Un ex luchador de la UFC defiende el honor de Ilia Topuria tras su derrota ante Justin Gaethje: “Estaba dispuesto a morir ahí dentro”

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”