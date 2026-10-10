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El Valencia visita al Barça para dejarlo atrás y vengar la semifinal de la Supercopa

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Valencia, 10 oct (EFE).- El Valencia Basket visita este domingo al Barça en la tercera jornada de la fase regular de la Liga Endesa con el objetivo de lograr un triunfo que le sitúe por delante del equipo catalán en la clasificación y que 'vengue' la derrota sufrida hace unos días ante el conjunto blaugrana en la semifinal de la Supercopa.

El equipo valenciano arrancó la liga con una inesperada derrota en el Roig Arena ante el iLERNA Lleida pero se impuso en la segunda jornada en la cancha del Casademont Zaragoza. El Barça, por su parte, desbordó al Leyma Coruña en el debut, pero no pudo ganar al UCAM Murcia en la última jornada. El equipo que se imponga en el duelo del domingo adelantará al otro en la tabla.

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Este encuentro llega apenas dos semanas después de que ambos se cruzaran en la semifinal de la Supercopa de Badalona. En ese choque, aunque Dylan Osetkowski tuvo un tiro lejano para clasificar al Valencia, el Barça se llevó el triunfo por 86-87 en un encuentro en el que dominó el ritmo y el rebote.

El equipo 'taronja' sufrió para controlar los puntos del exterior Justin Robinson y el poderío interior de Oliver Nkamhoua, dos factores que tratará de corregir.

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Desde entonces, el conjunto de Xavi Albert ha mejorado en automatismos y ha demostrado capacidad de reacción pero aún le cuesta cerrar el rebote en su canasta, algo que le impide correr como querría.

El conjunto 'taronja' afronta este duelo después de que el jueves en la cuarta jornada de la Euroliga disputada en el Roig Arena ante el Hapoel Tel Aviv, un encuentro en el que los valencianos sumaron su cuarta victoria consecutiva en el arranque de la competición europea

Por su parte, el equipo blaugrana recibió este viernes al Zalgiris Kaunas en el Palau, en un partido en el que perdió por 81-88 y que, en cualquier caso, le deja un día menos de descanso que el Valencia, aunque no se tendrá que desplazar.

Para este encuentro, Xavi Albert recupera a Mario Saint-Supéry, que fue baja por enfermedad ante el Hapoel, por lo que en principio tendrá a sus dieciséis jugadores y deberá hacer cuatro descartes, aunque entre los doce elegidos debe haber al menos cuatro jugadores de formación local, una condición que tienen Álvaro Cárdenas, Lucas Marí, Saint-Supéry, Josep Puerto, Nikola Mirotic y Yankuba Sima. EFE

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