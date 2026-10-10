El UCAM CB busca frente a La Laguna Tenerife su tercera victoria en casa de esta semana

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Murcia, 10 oct (EFE).- El UCAM Murcia Club Baloncesto buscará este domingo a las 12.30 horas su tercera victoria en casa de esta semana con un triunfo ante La Laguna Tenerife, tras haber ganado ya al Fútbol Club Barcelona en la Liga Endesa (100-94) y también al Itelyum Varese italiano en la Liga de Campeones FIBA (85-58).

Después de esos dos triunfos el cuadro universitario quiere brindarle otra alegría a su afición en la competición doméstica y, de ese modo, colocarse con un 2-1 a favor en ella.

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El UCAM Murcia arrancó su participación en la Liga de Campeones (BCL), competición que regresaba a la ciudad dos años después, con una contundente victoria liderada por los 16 puntos de Dylan Ennis, máximo anotador del equipo. Además, Kaiser Gates volvió a sumar minutos como ala-pívot, una señal positiva en su proceso de recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió.

Tras Europa toca focalizarse de nuevo en la ACB ante La Laguna y con las dudas de Souley Boum y Howard Sant-Roos como consecuencia de las molestias que arrastran.

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"Tienen que pasar la prueba y no jugarán si no están por encima del 90 %", comentó el técnico, Sito Alonso, en la previa refiriéndose al base escolta ecuatoguineano, con problemas en los isquiotibiales, y al alero cubano, con una rotura muscular en el abductor medio de la pierna derecha.

Enfrente estará el conjunto canario, que ha sufrido bastantes cambios en su estructura. Para empezar, Txus Vidorreta, actual técnico del Unicaja de Málaga, ha sido reemplazado por el esloveno Jaka Lakovic, que viene de entrenar al Cajasiete Gran Canaria.

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La columna vertebral, conformada por Marcelinho Huertas, Giorgi Shermadini, Jaime Fernández, Wesley Van Beck, Bruno Fitipaldo, Aaron Doornekamp, Tim Abromaitis y Héctor Alderete, se ha visto reforzada con Kyle Guy, Xabi López-Arostegui, TJ Bamba, Ethan Happ, Vince Hunter y Arturs Kurucs.

De las incorporaciones, cuatro tienen experiencia en España -son López-Arostegui, Guy, Happ y Kurucs- mientras que Bamba y Hunter se están estrenando en la Liga.

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Para este choque está en duda la participación de López-Arostegui, por una contractura en la zona lumbar, y TJ Bamba, por un proceso gripal.

Al igual que el UCAM CB, noveno en la clasificación, el cuadro tinerfeño, octavo, presenta un balance de 1-1 después de vencer por 75-80 en la pista del Unicaja Málaga y perder antes por un punto (80-81) en el pabellón Santiago Martín ante el Casademont Zaragoza.

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Del conjunto insular, Sito resaltó que es "un adversario que tiene claro a lo que juega porque viene de más de un lustro con el anterior entrenador y obtuvo resultados muy buenos".

Además, ya en clave propia, dijo que "la intensidad no es negociable" y que "lo más importante es gestionar los comportamientos de los jugadores para que entiendan lo que tenemos que realizar en cada momento para ser competitivos". EFE

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Ij/jsm/cmm