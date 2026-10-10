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El Senado ya tiene casi 60 escaños asignados al margen de las elecciones: 23 para el PP y 19 para el PSOE

12/03/2025 Tribuna de oradores del Senado durante un pleno en el Senado, a 12 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Pleno del Senado debate una iniciativa del PP para reivindicar la Transición y el papel "determinante" del Rey emérito, Juan Carlos I, en este proceso, a la vez que exigen al Gobierno cancelar su agenda de actos por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
12/03/2025 Tribuna de oradores del Senado durante un pleno en el Senado, a 12 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Pleno del Senado debate una iniciativa del PP para reivindicar la Transición y el papel "determinante" del Rey emérito, Juan Carlos I, en este proceso, a la vez que exigen al Gobierno cancelar su agenda de actos por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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Los comicios generales del próximo 29 de noviembre elegirán a 208 de los 266 senadores que componen la Cámara Alta, ya que los 58 escaños restantes los designan los parlamentos autonómicos. Por ello, el PP cuenta de partida con al menos 23 senadores de este tipo, mientras que el PSOE tiene unos 19 escaños y Vox tiene 5, que se nombran al margen de las elecciones.

Las asambleas autonómicas eligen sus representantes en el Senado en base al resultado que lograron los partidos en las últimas elecciones regionales, por lo que estos 58 escaños no los eligen directamente los ciudadanos en las urnas.

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En este contexto, el PP parte ya con 23 senadores por designación autonómica, por lo que necesitaría sumar al menos 111 escaños para reeditar la mayoría absoluta que ha tenido esta legislatura en el Senado.

Los socialistas, por su parte, cuentan con 19 senadores, así que necesitarían conseguir 125 senadores en las elecciones del 29 de noviembre para tener la mayoría absoluta en el Senado.

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Además de 'populares' y socialistas, el Senado también cuenta con 5 senadores de Vox por designación autonómica; 3 de Junts; 1 de ERC; 1 del BNG: 1 de Geroa Bai: 1 del PNV; 1 de EH Bildu; 1 de Compromís; 1 de Más Madrid y 1 de Coalición Canaria.

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