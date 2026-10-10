El humanismo de Pau Casals, referente de exiliados republicanos y solidarios con su causa

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Barcelona, 10 oct (EFE).- Profundamente comprometido con el humanismo y la defensa de la paz, el violonchelista catalán Pau Casals se convirtió en referente tanto para los exiliados republicanos, a quienes asistió desde múltiples iniciativas, como para los que se solidarizaban con su causa, atraídos por el músico.

Así lo refleja el nuevo libro de la historiadora Gemma Caballer, quien ha recuperado el legado humanista del maestro ahondando especialmente en su implicación con la organización norteamericana Spanish Refugee Aid (SRA), una de las etapas menos conocidas de su vida que, sin embargo, condensa el valor del rol que asumió Casals en el apoyo al resto de refugiados republicanos.

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“Fue un referente para todos aquellos refugiados que acabaron tan solos en el exilio”, explica a EFE Caballer sobre el músico, que siempre tenía “unas palabras o unos cuantos francos para ofrecer” a quienes se dirigían a él, constatan los documentos personales y correspondencia estudiados por la autora.

Las cartas, destaca Caballer, no solo provenían de exiliados, sino también de donantes que explicaban los motivos que les habían llevado a solidarizarse con la causa de los españoles refugiados y que iban dirigidas personalmente a Casals. “Para ellos era como un interlocutor directo, y esto le da un valor añadido muy importante a la humanización”, apunta.

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Encargada por el Memorial Democrático, adscrito al Departamento de Justicia, y la Cátedra UNESCO Pau Casals en colaboración con la Fundación Pau Casals y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la publicación ‘Pau Casals i la Spanish Refugee Aid’ constata que el compromiso del maestro “fue mucho más allá” de ocupar cargos honoríficos en organizaciones humanitarias, señala la investigadora.

Casals (1876-1973) fue una de las miles de personas que se vieron obligadas a abandonar España tras la Guerra Civil, en su caso, estableciéndose en Prades (Francia), donde ya empezó su labor asistencial coordinando recogidas de comida, ropa y dinero para los internados en los campos de concentración.

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En 1953, fue nombrado presidente de honor de la SRA, principal institución de ayuda a los exiliados en Francia, asegura Caballer, que también ha estudiado los fondos de la organización, en la Universidad de Nueva York, para complementar los del maestro, en el Archivo Nacional de Cataluña.

“Cuando le propusieron el cargo, dijo que aceptaba pero que, además, colaboraría con la gestión de la entidad, algo que sorprendió a sus miembros, teniendo en cuenta que Casals tenía 76 años y una carrera musical muy activa”, relata la historiadora.

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Desde entonces, Casals puso su nombre a todos los llamamientos que se hicieron para conseguir dinero para sustentar la SRA, se encargó de su distribución entre los refugiados y también nombró el centro de acogida inaugurado en Montauban (Francia) en 1961. “Su peso como personaje dio una dimensión a la organización que difícilmente habría podido conseguir con otra persona”, resume Caballer.

En la publicación, la historiadora también destaca el protagonismo femenino de la entidad, encabezada por la activista estadounidense Nancy MacDonald y gestionada principalmente por mujeres colaboradoras en Francia.

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“Si no hubiese sido por la voluntad y la determinación de MacDonald, este hito no se hubiese conseguido”, subraya Caballer sobre la iniciativa que, pese a empezar a operar catorce años después del fin de la guerra, llegó a socorrer a 5.500 familias exiliadas.

Casals, por su parte, continuó las labores solidarias más allá de la Spanish Refugee Aid, con la creación junto a su mujer de la fundación Pau Casals, dedicada a la asistencia humanitaria y la defensa de la paz y los derechos humanos hasta día de hoy.

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“La faceta humanitaria del músico ha sido muy reivindicada, pero solo a través de algunos episodios de su biografía”, opina Caballer, que considera que se debe profundizar más en la “dimensión” que tuvo y también en sus consecuencias, en una época donde ayudar a personas como los refugiados republicanos significaba estar “en el punto de mira”. EFE

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