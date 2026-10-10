El Espanyol se atasca en su reválida tras tres semanas de parón

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Barcelona, 10 oct (EFE).- El Espanyol, después de tres semanas de parón liguero por los compromisos de selecciones, volvió a atascarse contra el Málaga al ceder, tras dominar todo el encuentro, un empate con un gol en el descuento, una situación que ha dejado tocado anímicamente al vestuario blanquiazul.

El choque ante el Málaga en La Rosaleda era una reválida para el bloque catalán tras dos derrotas seguidas (Rayo Vallecano, 2-1, y Elche, 1-3). De hecho, se llegó a cuestionar la figura del entrenador, Manolo González. El técnico, antes del partido, avanzó que se sentía fuerte y que notaba la confianza del club.

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El empate contra el Málaga, en el último minuto del encuentro, supone un nuevo jarro de agua fría y alimenta la incertidumbre. El equipo suma un punto de los últimos nueve y no mejora sus sensaciones en un duelo que debía servir precisamente para dar un golpe encima de la mesa después de tres semanas de reflexión.

"El equipo está muy fastidiado, son cosas que no pueden pasar. Tenemos que seguir adelante. Nos quedamos con cara de tontos", ha reflexionado el portero, Ángel Fortuño, en declaraciones a los medios del club. El meta fue titular por molestias en la espalda del serbio Marko Dmitrovic, habitualmente la primera opción.

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El centrocampista Bryan Zaragoza no ha escondido que el malestar del vestuario: "Que te metan un gol faltando cinco segundos cuando prácticamente contabas ya con la victoria... Hay que levantar los ánimos y seguir más fuertes que nunca. La actitud del equipo ha sido buena, pero hay varias cosas a corregir".

Una de las asignaturas pendientes del conjunto periquito es la seguridad defensiva. En esta temporada 2026-2027, los blanquiazules sólo han dejado la portería a cero en dos de los ocho partidos disputados. Lo logró en las únicas victorias contra Levante (3-0) y Osasuna (0-2).

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El Espanyol, pese a adelantarse en el marcador en La Rosaleda con una diana de Bryan Zaragoza en el minuto trece, no supo rematar el encuentro ni tampoco defender sus tres puntos. El resultado sitúa el choque contra el Atlético de Madrid, en el RCDE Stadium, del próximo sábado como una nueva reválida.

La clasificación del cuadro catalán, undécimo a falta de cerrar la jornada liguera, le aleja del fantasma del descenso. Las sensaciones y los resultados del equipo, pese a todo, no arrancan. Los futbolistas han mostrado su apoyo al técnico en varias ocasiones y están convencidos de revertir el rumbo. EFE

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