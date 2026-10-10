Cuatro actores valencianos, encabezados por Enrique Arce, crean la compañía Dramaniacs

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Eva Batalla

València, 10 oct (EFE).- Los actores Enrique Arce, Sergio Villanueva, Jaime Pujol y Jaime Linares, cuatro amigos "descabellados, románticos y utópicos", se han embarcado en la ambiciosa aventura de crear Dramaniacs, su propia compañía teatral, un regreso a la "esencia" de la interpretación y una apuesta por dar voz a las artes escénicas valencianas.

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Los cuatro actores valencianos se conocieron hace más de 30 años en la Fundación Shakespeare de España en València, bajo la dirección artística de Jaume Pujol. "Me los he criado yo", bromea Pujol en una conversación con EFE.

En estas tres décadas han seguido caminos diversos, Villanueva a Madrid y Arce con una proyección internacional tras la popularidad que consiguió con papeles como el de Arturo en la serie 'La casa de papel'.

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En los reencuentros ocasionales que les volvían a reunir hablaban de la situación del teatro, en particular de la falta de impulso de las artes escénicas valencianas, y de la necesidad de volver a sus orígenes. "Un actor solo está vivo haciendo teatro", afirma Villanueva.

Los cuatro compartían la misma "ética" y también la "estética" sobre posibles proyectos a emprender, y en una de esas reuniones se plantearon seriamente la idea de crear una compañía propia.

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Arce tomó la decisión en Los Ángeles (EE. UU.). Estaba atravesando un momento difícil, sin trabajo por la huelga de actores y guionistas. Era octubre de 2024; el día 29 empezó a recibir llamadas sobre la situación que se estaba viviendo en Valencia por la dana.

Las terribles imágenes que le llegaban, sus padres mayores -su madre murió un mes después- y la incertidumbre laboral que vivía le llevó a "cerrar la 'paraeta' en Los Ángeles". "Regalé el coche y los muebles y el 5 de noviembre estaba cogiendo un avión para València, sin billete de retorno", recuerda.

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De aquello hace ya casi dos años y los cuatro actores y amigos tienen en marcha ya su primera obra, 'Toscana', una adaptación teatral de la película del también valenciano Pau Durà, que se presentará el próximo 18 de noviembre en el teatro Talia de la capital valenciana, con el apoyo de Olympia Metropolitana que dirige Enrique Fayos.

Todo (dirección, escenografía, luces, diseño de logotipos, producción, actores...) es valenciano, una "declaración clara de intenciones", defienden, que es "reivindicar el talento valenciano" en las artes escénicas "tan poco valorado" institucional y socialmente.

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"No hay manera de crear una marca, una imagen potente desde Valencia. Nos ha pasado por la derecha el audiovisual gallego, el andaluz y pronto lo hará el de Murcia", lamenta Linares.

El último ejemplo, denuncian, ha sido el cierre del Teatro Principal de València por su degradación y por motivos de seguridad. "Antes fue el Escalante", recuerda Pujol, y se han ido cerrando otros espacios como el bar del Rialto, punto de reunión del sector, o la Sala Moratín, que para Villanueva responde a "una clara estrategia" contra la cultura.

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EFE

eb/cbr-srm

(Foto)