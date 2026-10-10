Espana agencias

Cuatro actores valencianos, encabezados por Enrique Arce, crean la compañía Dramaniacs

Guardar

Eva Batalla

València, 10 oct (EFE).- Los actores Enrique Arce, Sergio Villanueva, Jaime Pujol y Jaime Linares, cuatro amigos "descabellados, románticos y utópicos", se han embarcado en la ambiciosa aventura de crear Dramaniacs, su propia compañía teatral, un regreso a la "esencia" de la interpretación y una apuesta por dar voz a las artes escénicas valencianas.

PUBLICIDAD

Los cuatro actores valencianos se conocieron hace más de 30 años en la Fundación Shakespeare de España en València, bajo la dirección artística de Jaume Pujol. "Me los he criado yo", bromea Pujol en una conversación con EFE.

En estas tres décadas han seguido caminos diversos, Villanueva a Madrid y Arce con una proyección internacional tras la popularidad que consiguió con papeles como el de Arturo en la serie 'La casa de papel'.

PUBLICIDAD

En los reencuentros ocasionales que les volvían a reunir hablaban de la situación del teatro, en particular de la falta de impulso de las artes escénicas valencianas, y de la necesidad de volver a sus orígenes. "Un actor solo está vivo haciendo teatro", afirma Villanueva.

Los cuatro compartían la misma "ética" y también la "estética" sobre posibles proyectos a emprender, y en una de esas reuniones se plantearon seriamente la idea de crear una compañía propia.

Arce tomó la decisión en Los Ángeles (EE. UU.). Estaba atravesando un momento difícil, sin trabajo por la huelga de actores y guionistas. Era octubre de 2024; el día 29 empezó a recibir llamadas sobre la situación que se estaba viviendo en Valencia por la dana.

Las terribles imágenes que le llegaban, sus padres mayores -su madre murió un mes después- y la incertidumbre laboral que vivía le llevó a "cerrar la 'paraeta' en Los Ángeles". "Regalé el coche y los muebles y el 5 de noviembre estaba cogiendo un avión para València, sin billete de retorno", recuerda.

De aquello hace ya casi dos años y los cuatro actores y amigos tienen en marcha ya su primera obra, 'Toscana', una adaptación teatral de la película del también valenciano Pau Durà, que se presentará el próximo 18 de noviembre en el teatro Talia de la capital valenciana, con el apoyo de Olympia Metropolitana que dirige Enrique Fayos.

Todo (dirección, escenografía, luces, diseño de logotipos, producción, actores...) es valenciano, una "declaración clara de intenciones", defienden, que es "reivindicar el talento valenciano" en las artes escénicas "tan poco valorado" institucional y socialmente.

"No hay manera de crear una marca, una imagen potente desde Valencia. Nos ha pasado por la derecha el audiovisual gallego, el andaluz y pronto lo hará el de Murcia", lamenta Linares.

El último ejemplo, denuncian, ha sido el cierre del Teatro Principal de València por su degradación y por motivos de seguridad. "Antes fue el Escalante", recuerda Pujol, y se han ido cerrando otros espacios como el bar del Rialto, punto de reunión del sector, o la Sala Moratín, que para Villanueva responde a "una clara estrategia" contra la cultura.

EFE

eb/cbr-srm

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 10 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 10 octubre

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

Ni el paso de los años ni el desempeño garantizan por sí solos una mejora salarial, salvo que estén contemplados en el convenio o el acuerdo laboral firmado

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

La Aemet adelanta el tiempo que hará el puente del 12 de octubre: ambiente estable y ascenso de las temperaturas, pero con lluvias en estas zonas

Aunque el fin de semana será fresco, se espera que los termómetros suban, situándose en valores por encima de los normales para la época del año

La Aemet adelanta el tiempo que hará el puente del 12 de octubre: ambiente estable y ascenso de las temperaturas, pero con lluvias en estas zonas

El Gobierno publica la lista de los centros habilitados en el extranjero para votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre

La entrega presencial de los sobres deberá realizarse entre el octavo y el tercer día anteriores a esa fecha

El Gobierno publica la lista de los centros habilitados en el extranjero para votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno publica la lista de los centros habilitados en el extranjero para votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre

El Gobierno publica la lista de los centros habilitados en el extranjero para votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre

ERC y Bildu reeditarán su coalición al Senado: “La unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas”

Los cinco puntos débiles de Europa que Rusia podría aprovechar en un ataque: de su enclave de Kaliningrado al corredor que lo conecta con Bielorrusia

Feijóo ante su segunda, mejor y última oportunidad: Sánchez está en la lona a 50 días para las elecciones, pero hay un riesgo a la derecha

El túnel submarino de 6 km con islas flotantes que busca unir Sicilia con la península italiana con menor impacto ambiental

ECONOMÍA

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de David Villa sobre su infancia: “Mi padre se jugaba la vida a 800 metros bajo tierra en la mina de carbón para darme una oportunidad”

Un ex luchador de la UFC defiende el honor de Ilia Topuria tras su derrota ante Justin Gaethje: “Estaba dispuesto a morir ahí dentro”

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”

Quién es Shai Gilgeous-Alexander: la estrella de la NBA que se ha incorporado como accionista en el Atlético de Madrid