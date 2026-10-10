Espana agencias

Croacia, sancionada por el comportamiento de sus seguidores en el partido ante España

Guardar

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- La Federación Croata de Fútbol ha sido sancionada por el comportamiento de sus aficionados en el partido de la Liga de Naciones ante España en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla el pasado 29 de septiembre.

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió imponer al organismo balcánico una multa de 20.000 euros e impedir de forma total "la venta de entradas a sus aficionados para el próximo partido fuera de casa de una competición de selecciones de la UEFA, debido al comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados".

PUBLICIDAD

No obstante, precisa el Comité en su acuerdo, "dicha restricción total de la venta de entradas a los aficionados para un partido fuera de casa queda suspendida durante un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión".

Estas medidas disciplinarias sujetas a un período de prueba no surten efecto de forma inmediata, pero podrán ejecutarse si "se comete una nueva infracción de naturaleza similar durante el período de prueba", según el artículo 26, apartado 3, del Reglamento Disciplinario. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de bolitas crujientes de chocolate para acompañar tu café, con solo tres ingredientes y sin horno

Una chef francesa revela el truco de las rosas del desierto en versión bocadito, ideales para mojar en el café

Receta de bolitas crujientes de chocolate para acompañar tu café, con solo tres ingredientes y sin horno

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Las diferencias sobre vender, conservar o utilizar una vivienda pueden bloquear el patrimonio durante años, por lo que la planificación sucesoria adaptada a cada familia permite anticipar desacuerdos

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancan este sábado la precampaña electoral: cuál es la diferencia con la campaña electoral

La clave que distingue ambas etapas es principalmente la posibilidad legal de pedir el voto de forma directa

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancan este sábado la precampaña electoral: cuál es la diferencia con la campaña electoral

María Patiño reaparece por todo lo alto en laSexta con Marc Giró tras año y medio de parón: “Llegué a ser incapaz de poner la tele porque me hacía daño”

La comunicadora rompe su silencio con una nueva etapa profesional y cuenta como se siente desde la ruptura con Mediaset

María Patiño reaparece por todo lo alto en laSexta con Marc Giró tras año y medio de parón: “Llegué a ser incapaz de poner la tele porque me hacía daño”

El pueblo de Gran Canaria perfecto para escapar del sol y la playa: montañas, volcanes y almendros

El entorno conserva asentamientos trogloditas, graneros fortificados y necrópolis antiguas

El pueblo de Gran Canaria perfecto para escapar del sol y la playa: montañas, volcanes y almendros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancan este sábado la precampaña electoral: cuál es la diferencia con la campaña electoral

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrancan este sábado la precampaña electoral: cuál es la diferencia con la campaña electoral

El Gobierno publica la lista de los centros habilitados en el extranjero para votar presencialmente en las elecciones generales del 29 de noviembre

ERC y Bildu reeditarán su coalición al Senado: “La unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas”

Los cinco puntos débiles de Europa que Rusia podría aprovechar en un ataque: de su enclave de Kaliningrado al corredor que lo conecta con Bielorrusia

Feijóo ante su segunda, mejor y última oportunidad: Sánchez está en la lona a 50 días para las elecciones, pero hay un riesgo a la derecha

ECONOMÍA

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

DEPORTES

Mourinho, ante el fantasma de Xabi Alonso: un octubre con cinco partidos en 15 días que puede marcar su futuro en el Real Madrid

Mourinho, ante el fantasma de Xabi Alonso: un octubre con cinco partidos en 15 días que puede marcar su futuro en el Real Madrid

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de David Villa sobre su infancia: “Mi padre se jugaba la vida a 800 metros bajo tierra en la mina de carbón para darme una oportunidad”

Un ex luchador de la UFC defiende el honor de Ilia Topuria tras su derrota ante Justin Gaethje: “Estaba dispuesto a morir ahí dentro”

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”