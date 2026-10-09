Valverde de Júcar (Cuenca) convoca una concentración por un presunto asesinato machista

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Cuenca, 9 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Valverde de Júcar (Cuenca) ha convocado una concentración este viernes a las 12:00 horas por el asesinato de una mujer en esta localidad, cuyo cuerpo fue localizado junto al de su pareja, con quien estaba en trámites de separación, y que la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género estudia como un caso de violencia machista.

En un comunicado, el Consistorio ha expresado su condena y rechazo "ante el terrible crimen de violencia de genero ocurrido en nuestro municipio" y ha señalado que "nos llena de dolor y consternación a toda la ciudadanía".

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Como muestra de duelo, respeto y solidaridad ha declarado tres días de luto oficial, ha suspendido todos los actos previstos para este fin de semana y convoca a los vecinos a participar en una concentración y un minuto de silencio a las 12:00 horas de este viernes "como muestra de condena a la violencia de genero y de apoyo a la víctima y a sus seres queridos".

El Consistorio también ha trasladado a la familia y personas allegadas su pésame, cariño y solidaridad "en estos momentos de inmenso dolor".

Los cuerpos de la pareja fueron encontrados sin vida este jueves en el interior de una vivienda con signos de violencia tras recibirse el aviso de una persona que no podía entrar en la vivienda.

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La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género lo investiga como "presunta violencia de género" y tanto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha expresado su consternación y repulsa. EFE

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