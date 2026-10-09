Espana agencias

Sitges sigue su curso entre Drácula y el último cuento futurista de Nicholas Winding Refn

Guardar

Sitges (Barcelona), 9 oct (EFE).- El festival internacional de cine fantástico de Sitges ha acogido en su segunda jornada el estreno de 'La muerte de Drácula', del colectivo de cineastas españoles Burnin' Percebes, así como el último cuento futurista de Nicholas Winding Refn ('Drive'), la onírica 'Su propio infierno'.

Javier Botet ('Rec') se mete en la piel del Drácula filmado en blanco y negro por el dúo artístico que forman Fernando Martínez y Juan González, una propuesta a la que también sumaron a su "admirada" Laura Weismahr, que interpreta a Nina, una chica que vende su sangre para sacarse un dinero.

PUBLICIDAD

Tras 'El fantástico caso del Golem', presentan una película "más pequeña" y "artsy" en la que toman todas las referencias existentes- de Francis Ford Coppola a Jim Jarmusch- para abordar al personaje desde nuevas perspectivas.

"Nos rondaba en la cabeza desde hacía tiempo esta idea de narrar la muerte de Drácula y el reencuentro con Mina en ese momento del final de la vida del personaje. Queríamos hacer una fábula sobre cómo acabar con mitos anticuados para dar paso a mitos nuevos", ha contado Martínez.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Botet ha confesado en la rueda de prensa que no pudo "evitar" sentirse "identificado" con el personaje: "De golpe me sentí mucho como el papel, alguien que ya está viejo y obsoleto", ha explicado.

"La verdad es que tuvimos la primera lectura de guión más triste de la historia", ha apuntado González entre risas y antes de recordar al actor su "jovialidad" y la "felicidad" de volver a trabajar con él en un proyecto.

El director de 'Drive' y 'The Neon Demon', Nicholas Winding Refn, ha recalado también en Sitges con 'Su propio infierno', que se vio fuera de competición en Cannes y que tiene a Sophie Thatcher como protagonista de una fábula futurista donde la relación padre e hija tiene casi tanto peso como la sexualización y la violencia.

Viejo amigo del festival, el cineasta, que vive a caballo entre Copenhaguen y Los Ángeles, estrena ahora esta primera película rodada tras sufrir un fallo cardíaco que le dejó clínicamente muerto durante 25 minutos, según explicó a los medios.

"Ha tenido un impacto más bien filosófico en cómo veo la vida y encaro eso, que es un tópico, pero es real, de que el tiempo es valioso y no lo quiero dedicar a hacer nada que no me apetezca", ha contado.

Winding Refn ha dicho que busca ahora con sus películas "encender sensaciones y emociones de intensidad adolescente en el espectador".

"Que la película te violente, que deje huella de algún modo. Como en las experiencias que vives de muy joven, que liberan endorfinas y te marcan para el futuro", ha añadido.

La cinta, con música de la leyenda de las bandas sonoras Pino Donaggio, de visita también al festival, "está concebida en escenas largas y pretende emular un poco a una ópera".

"Donaggio es clave, a veces solo quería hacer imágenes que fueran bien y tuvieran sentido y que en realidad su música fuera la que llevara el peso narrativo", ha explicado. EFE

(foto) (video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La agenda oficial de los reyes en Ceuta: visitarán un cementerio musulmán donde están enterradas las víctimas de la entrada masiva

Los reyes visitarán Ceuta y Melilla los próximos días 13 y 14 de octubre en el primer viaje oficial de Felipe VI y Letizia a las dos ciudades autónomas. Será el primer jefe de Estado de la democracia en pasar la noche en la ciudad autónoma

La agenda oficial de los reyes en Ceuta: visitarán un cementerio musulmán donde están enterradas las víctimas de la entrada masiva

Francia pone a prueba la seguridad de sus bases militares frente a ataques químicos, drones, terrorismo y ciberamenazas

Durante casi 10 días, los militares se enfrentaron a simulaciones de diferentes tipos de crisis de manera simultánea y con coordinación entre distintas bases

Francia pone a prueba la seguridad de sus bases militares frente a ataques químicos, drones, terrorismo y ciberamenazas

Receta de gyeran-jjim: cómo hacer huevos al vapor coreanos en pocos minutos

Entre el flan salado japonés y el huevo al vapor chino, el gyeranjjim coreano tiene su propio sello: una textura ligera y esponjosa que se consigue removiendo el huevo mientras cuaja. Así se prepara en apenas 25 minutos

Receta de gyeran-jjim: cómo hacer huevos al vapor coreanos en pocos minutos

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Por qué las chinches de cama son tan peligrosas, cómo pueden llegar a nuestras casas y qué podemos hacer para prevenir su aparición

Estos pequeños insectos pueden esconderse en las costuras de los colchones, los somieres, los cabeceros o en grietas de muebles, entre otros

Por qué las chinches de cama son tan peligrosas, cómo pueden llegar a nuestras casas y qué podemos hacer para prevenir su aparición
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo elegir los neumáticos que debes poner a tu coche antes de que lleguen el frío y la lluvia

Cómo elegir los neumáticos que debes poner a tu coche antes de que lleguen el frío y la lluvia

152 detenidos en una macrooperación contra el arsenal que alimenta el crimen en Europa: granadas de los Balcanes, miles de escopetas y lanchas para migrantes

El juez Pedraz rechaza imputar por ahora al PSOE y Anticorrupción ve necesarias las declaraciones de Cerdán, Leire Díez y el exjefe de gabinete de Sánchez

Los militares sí trabajarán solo 35 horas a la semana: el Ministerio de Defensa aprueba la reducción de su jornada laboral

Iustitia Europa pide al Tribunal Supremo que suspenda las elecciones generales: “Hay un riesgo de impugnación general” tras el escrutinio

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

DEPORTES

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Qué fue de Joel González: del oro olímpico en taekwondo a cuidar a futbolistas y competir en golf

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”

Carlos Alcaraz avisa de que quiere “ganar todos los torneos al menos una vez”: estos son los que le faltan

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”