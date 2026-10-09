Sitges sigue su curso entre Drácula y el último cuento futurista de Nicholas Winding Refn

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Sitges (Barcelona), 9 oct (EFE).- El festival internacional de cine fantástico de Sitges ha acogido en su segunda jornada el estreno de 'La muerte de Drácula', del colectivo de cineastas españoles Burnin' Percebes, así como el último cuento futurista de Nicholas Winding Refn ('Drive'), la onírica 'Su propio infierno'.

Javier Botet ('Rec') se mete en la piel del Drácula filmado en blanco y negro por el dúo artístico que forman Fernando Martínez y Juan González, una propuesta a la que también sumaron a su "admirada" Laura Weismahr, que interpreta a Nina, una chica que vende su sangre para sacarse un dinero.

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Tras 'El fantástico caso del Golem', presentan una película "más pequeña" y "artsy" en la que toman todas las referencias existentes- de Francis Ford Coppola a Jim Jarmusch- para abordar al personaje desde nuevas perspectivas.

"Nos rondaba en la cabeza desde hacía tiempo esta idea de narrar la muerte de Drácula y el reencuentro con Mina en ese momento del final de la vida del personaje. Queríamos hacer una fábula sobre cómo acabar con mitos anticuados para dar paso a mitos nuevos", ha contado Martínez.

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En ese sentido, Botet ha confesado en la rueda de prensa que no pudo "evitar" sentirse "identificado" con el personaje: "De golpe me sentí mucho como el papel, alguien que ya está viejo y obsoleto", ha explicado.

"La verdad es que tuvimos la primera lectura de guión más triste de la historia", ha apuntado González entre risas y antes de recordar al actor su "jovialidad" y la "felicidad" de volver a trabajar con él en un proyecto.

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El director de 'Drive' y 'The Neon Demon', Nicholas Winding Refn, ha recalado también en Sitges con 'Su propio infierno', que se vio fuera de competición en Cannes y que tiene a Sophie Thatcher como protagonista de una fábula futurista donde la relación padre e hija tiene casi tanto peso como la sexualización y la violencia.

Viejo amigo del festival, el cineasta, que vive a caballo entre Copenhaguen y Los Ángeles, estrena ahora esta primera película rodada tras sufrir un fallo cardíaco que le dejó clínicamente muerto durante 25 minutos, según explicó a los medios.

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"Ha tenido un impacto más bien filosófico en cómo veo la vida y encaro eso, que es un tópico, pero es real, de que el tiempo es valioso y no lo quiero dedicar a hacer nada que no me apetezca", ha contado.

Winding Refn ha dicho que busca ahora con sus películas "encender sensaciones y emociones de intensidad adolescente en el espectador".

"Que la película te violente, que deje huella de algún modo. Como en las experiencias que vives de muy joven, que liberan endorfinas y te marcan para el futuro", ha añadido.

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La cinta, con música de la leyenda de las bandas sonoras Pino Donaggio, de visita también al festival, "está concebida en escenas largas y pretende emular un poco a una ópera".

"Donaggio es clave, a veces solo quería hacer imágenes que fueran bien y tuvieran sentido y que en realidad su música fuera la que llevara el peso narrativo", ha explicado. EFE

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