Espana agencias

Raúl Fernández, Izan Guevara y David Almansa dominan las prácticas oficiales

Guardar

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- Los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Izan Guevara (Boscoscuro) y David Almansa (KTM) han dominado las prácticas oficiales de sus respectivas categorías del Gran Premio de Indonesia de motociclismo, en el circuito de Mandalika.

PUBLICIDAD

Raúl Fernández, como Izan Guevara en Moto2, estableció un nuevo récord absoluto de la categoría (1:28.725) con el que batió el registro que en 2025 había establecido el italiano Marco Bezzecchi (1:28.832).

El dominio de los pilotos de Aprilia fue una de las notas destacadas de la jornada, al colocar a tres de sus pilotos en las primeras posiciones, pues tras Fernández acabaron el italiano Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín, líder del Mundial, que superó a sus compatriotas Pedro Acosta (KTM RC 16) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

PUBLICIDAD

Tras el nueve veces campeón del mundo acabaron otros cuatro pilotos de Ducati, los italianos Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli y Francesco Bagnaia, además de uno de Yamaha, el francés Fabio Quartararo.

El español Izan Guevara (Boscoscuro) logró el mejor tiempo y un nuevo récord en la práctica oficial de Moto2, con el líder de la competición, Manuel González (Kalex), en la cuarta plaza, en una sesión en la que hubo hasta dos banderas rojas, la primera al perder la visera de su casco González y quedar en mitad de la pista y la segunda por problemas técnicos en Dirección de Carrera.

Guevara dominó la práctica oficial desde los primeros minutos y ya casi al final de la misma rodó en 1:32.337 para establecer por apenas cuatro milésimas de segundo (1:32.341) un nuevo récord absoluto, que detentaba el brasileño Diogo Moreira (Kalex), desde 2025.

Nadie pudo con el registro de Izan Guevara, que lideró por delante de Alex Escrig, Daniel Holgado, Manuel González, Senna Agius, Alonso López, Filip Salac, Ayumu Sasaki, Daniel Muñoz, David Alonso, Iván Ortolá, Tony Arbolino, Barry Baltus y Zonta Van der Goorbergh, quienes pasaron a la segunda clasificación directa.

El español David Almansa (KTM) dominó toda la primera jornada de entrenamientos en Moto3, aunque fuese por apenas 88 milésimas de segundo de ventaja sobre su compatriota y líder de la categoría, Máximo Quiles (KTM), al marcar un mejor tiempo de 1:37.169.

Con ese registro David Almansa se quedó a poco más de una décima de segundo del récord que en 2025 consiguió el también español Adrián Fernández (Honda), que rodó en 1:37.022.

No estuvo exento de algún pequeño susto Máximo Quiles, quien al dejar pasar a sus rivales se tuvo que ir a la tierra en la escapatoria de la curva diez, momento en el que finalizó la práctica oficial.

Almansa lideró la misma, por delante de Máximo Quiles, Matteo Bertelle, Álvaro Carpe, Adrián Fernández, Ryusei Yamanaka, Brian Uriarte, Casey O'Gorman, Jesús Ríos, Guido Pini, Rico Salmela, Veda Pratama, Adrián Cruces y Joel Esteban, que fueron quienes se garantizaron el pase a la segunda clasificación. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

George Clooney abrirá un restaurante de cocina italiana en un precioso pueblo de la Provenza francesa

El actor estadounidense se adentra en el mundo de la hostelería con la apertura de este restaurante italiano de lujo, prevista para la primavera del 2027

George Clooney abrirá un restaurante de cocina italiana en un precioso pueblo de la Provenza francesa

El juez Pedraz rechaza imputar por ahora al PSOE y Anticorrupción ve necesarias las declaraciones de Cerdán, Leire Díez y el exjefe de gabinete de Sánchez

“Aunque los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad”, ha afirmado el titular de la Audiencia Nacional en el auto publicado este viernes

El juez Pedraz rechaza imputar por ahora al PSOE y Anticorrupción ve necesarias las declaraciones de Cerdán, Leire Díez y el exjefe de gabinete de Sánchez

Los militares sí trabajarán solo 35 horas a la semana: el Ministerio de Defensa aprueba la reducción de su jornada laboral

La modificación a la ley recoge también nuevas medidas para mejorar la flexibilidad horaria

Los militares sí trabajarán solo 35 horas a la semana: el Ministerio de Defensa aprueba la reducción de su jornada laboral

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Cómo hacer boniato al horno y que quede perfecto: la receta para una guarnición saludable y otoñal

Cocinar el boniato asado entero es una de las formas más fáciles, ricas y reconfortables de añadir este saludable tubérculo a nuestro menú semanal

Cómo hacer boniato al horno y que quede perfecto: la receta para una guarnición saludable y otoñal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz rechaza imputar por ahora al PSOE y Anticorrupción ve necesarias las declaraciones de Cerdán, Leire Díez y el exjefe de gabinete de Sánchez

El juez Pedraz rechaza imputar por ahora al PSOE y Anticorrupción ve necesarias las declaraciones de Cerdán, Leire Díez y el exjefe de gabinete de Sánchez

Los militares sí trabajarán solo 35 horas a la semana: el Ministerio de Defensa aprueba la reducción de su jornada laboral

Iustitia Europa pide al Tribunal Supremo que suspenda las elecciones generales: “Hay un riesgo de impugnación general” tras el escrutinio

Verónica Barbero toma las riendas de Sumar en el Frente Amplio: relevó a Errejón como portavoz y se afianzó tras el paso a un lado de Yolanda Díaz

Los tres debates de las elecciones generales del 29N ya tienen fecha y el último se celebrará tres días antes de los comicios

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

DEPORTES

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Qué fue de Joel González: del oro olímpico en taekwondo a cuidar a futbolistas y competir en golf

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”

Carlos Alcaraz avisa de que quiere “ganar todos los torneos al menos una vez”: estos son los que le faltan

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”